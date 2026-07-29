En el marco del programa «La Mañana de la Radio» de LT35 Radio Mon Pergamino, Germán Alippi, el creador e intérprete de Copetín, repasó los 35 años de trayectoria del querido personaje infantil y compartió las emociones de una despedida que marca el cierre de una etapa inolvidable para varias generaciones de pergaminenses.

Durante la entrevista, Alippi recordó que el espectáculo nació hace más de tres décadas gracias al trabajo conjunto con Karina Dorordo en la escritura de los guiones y que, año tras año, fue adaptándose a los cambios en los gustos del público infantil. También destacó el enorme trabajo artesanal que hay detrás de cada producción: desde el diseño de vestuarios hasta la construcción de muñecos y personajes que cobran vida sobre el escenario.

El artista reveló que a lo largo de estos 35 años creó 81 muñecos, de los cuales alrededor de 40 forman parte del espectáculo despedida. Además, explicó que la puesta en escena incorpora pantallas, animaciones y personajes que recorren la historia de Copetín, ofreciendo un homenaje a todas las obras realizadas durante estas décadas.

Con emoción, Alippi contó que uno de los mayores regalos que le dejó esta carrera fue ver regresar a las familias que crecieron con Copetín y que hoy llevan a sus hijos y nietos al teatro. «Han dejado su huella en la memoria y en los corazones de muchas chicas y chicos de nuestra ciudad», destacó durante la charla, recordando historias de espectadores que lo acompañaron durante generaciones.

Si bien confirmó que esta será su despedida de los escenarios, dejó abierta una puerta para el futuro: no descartó regresar cuando Copetín cumpla 40 años, e incluso fantaseó con compartir un espectáculo junto a Fideo Fino, otro de los personajes emblemáticos de la escena infantil local.

La entrevista también sirvió para invitar a la comunidad a disfrutar de las últimas funciones de «Copetín y Violeta Margarita: La Despedida, La Gran Fiesta», que se presentan todos los días a las 17:30 en el Teatro Unión hasta el 2 de agosto, en el marco de las vacaciones de invierno. Las entradas anticipadas pueden reservarse al 2477-354339.

Entrevista Completa: