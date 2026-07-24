En el marco de la tradicional Cartelera Cultural presentada Por La Camara de Comercio en La Mañana de la Radio por LT35 Radio Mon AM 1540, la conductora Pamela Lombari entrevistó al artista Darío Moretti, creador del querido personaje infantil Fideo Fino, quien está celebrando 20 años de trayectoria junto a las infancias de Pergamino y la región.

Durante la charla, Moretti contó que el espectáculo propone un recorrido por las canciones, personajes y momentos más recordados de estas dos décadas, acompañado por un elenco de artistas que lo acompaña desde hace años. Además, destacó la emoción de ver a abuelas, madres y niños compartiendo la experiencia, algo que demuestra cómo Fideo Fino ha pasado de generación en generación.

Una propuesta para pasar toda la tarde en familia

Este año, la celebración se trasladó al gimnasio del Parque Municipal, un espacio más amplio que permite combinar el espectáculo con actividades recreativas. Las puertas abren a las 14 horas y los chicos pueden disfrutar de castillos inflables, monopatines, autitos y juegos de equilibrio, todos ubicados bajo techo. Las familias pueden llevar su equipo de mate y permanecer en el lugar hasta el inicio de la función.

Pamela Lombari destacó que la propuesta funciona como un verdadero parque-plaza cubierto, con un valor de entrada accesible y servicios como dispenser de agua fría y caliente y pochoclos para los asistentes.

Reconocimiento a una trayectoria autogestiva

Moretti también señaló que el espectáculo y la trayectoria de Fideo Fino fueron declarados de interés municipal, un reconocimiento al trabajo artístico autogestivo sostenido durante veinte años en la ciudad. Agradeció especialmente el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura y de la Subsecretaría de Deportes para adaptar el gimnasio del parque a una propuesta teatral y recreativa.

Últimas tres funciones

La conductora recordó que quedan solamente tres funciones de esta celebración:

Viernes 24 de julio

Sábado 25 de julio

Domingo 26 de julio

El predio funciona de 14 a 18 horas y la función comienza puntualmente a las 16:30. Quienes deseen adquirir entradas anticipadas pueden comunicarse al 2477 23 11 11.

Al cerrar la entrevista, Pamela Lombari felicitó a Darío Moretti por sus 20 años de trabajo y destacó el valor de un personaje que sigue siendo recordado por niñas y niños durante todo el año, más allá de las vacaciones de invierno. El artista, emocionado, agradeció el cariño del público y renovó la invitación para compartir estas últimas funciones de Fideo Fino en el Parque Municipal.

La Cartelera Cultural que presenta la Camara de Comercio, Industruia y Servicios se emite todos los jueves y viernes en La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540.