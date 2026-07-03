estudiantes de Pergamino exponen una muestra inspirada en Atahualpa Yupanqui y su legado cultural.

La propuesta reúne producciones de alumnos de escuelas de la ciudad que trabajaron durante meses sobre patrimonio, identidad y memoria. La exposición puede visitarse en el Museo de la Ciudad durante todo el fin de semana.

En una recorrida realizada por Gabriel Di Falci desde el móvil de LT35 Radio Mon, para el programa «La Mañana de la Radio», autoridades culturales y educativas presentaron la muestra «Nuestro Museo», una iniciativa que forma parte del proyecto Atahualpa Yupanqui, desarrollado por el Centro de Interpretación Atahualpa Yupanqui (CIMAY) junto a la Subsecretaría de Cultura y la Inspección de Educación Artística del Distrito de Pergamino.

La propuesta es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre docentes y estudiantes de la Escuela Secundaria N.º 14 y la Escuela Primaria N.º 19, quienes abordaron conceptos como patrimonio, identidad y memoria a través de la figura y el pensamiento del reconocido artista argentino.

Un proyecto que une cultura, educación y memoria

Durante la entrevista, Silvana Ampudia explicó que el proyecto forma parte de una serie de acciones impulsadas desde el CIMAY y que busca acercar el legado de Atahualpa Yupanqui a las nuevas generaciones.

«Venimos trabajando durante todo este cuatrimestre con talleres sobre patrimonio, identidad y memoria. Lo hicimos recuperando las historias, las experiencias y las vivencias de los propios jóvenes, utilizando distintos lenguajes artísticos como herramienta de expresión», señaló.

Ampudia destacó que el trabajo permitió resignificar la obra y el pensamiento de Yupanqui desde la realidad cotidiana de los estudiantes, generando espacios de reflexión y producción colectiva.

El arte como herramienta de aprendizaje

Por su parte, Sergio Carbonelli, representante de la Inspección de Educación Artística, remarcó el valor pedagógico de la iniciativa y explicó que la propuesta permitió desarrollar un trabajo interdisciplinario entre distintas áreas.

«El arte no es solamente la producción artística; también implica interpretación, reflexión y pensamiento. Pudimos integrar danza, música, teatro y artes visuales con otras áreas como Ciencias Sociales y Prácticas del Lenguaje, enriqueciendo muchísimo las producciones», afirmó.

Carbonelli sostuvo además que el proyecto permitió que los estudiantes expresaran sentimientos, inquietudes y miradas sobre la realidad actual.

«El arte brinda un espacio donde muchas veces los jóvenes pueden expresar aquello que no logran decir de otra manera. Eso tiene un enorme valor educativo y humano», expresó.

La emoción de trabajar el legado de Yupanqui

El músico y referente cultural Cristian Capurelli, impulsor del proyecto, manifestó su emoción al ver el resultado alcanzado por los alumnos y docentes.

«Más allá de lo institucional, emociona ver cómo los chicos y las chicas pudieron apropiarse de la filosofía de Yupanqui y traerla a la actualidad. Hubo un enorme compromiso de los docentes y de cada curso que participó», destacó.

Capurelli señaló que el proyecto busca que la figura de Atahualpa Yupanqui deje de ser solamente un contenido escolar para convertirse en una experiencia viva a través del arte.

«Siempre llevo esa bandera conmigo porque Yupanqui representa mucho para Pergamino. Él decía que la música podía ayudar a construir un mundo mejor, y creo que eso es justamente lo que sucedió acá: la música, la danza, el teatro y las artes visuales despertaron la curiosidad y la sensibilidad de los jóvenes», afirmó.

El proyecto continuará en las escuelas rurales

Desde la organización adelantaron que la iniciativa no finalizará con esta muestra.

Carbonelli confirmó que durante la segunda parte del ciclo lectivo el proyecto llegará también a las escuelas rurales del partido de Pergamino, ampliando la participación de estudiantes y docentes.

Horarios para visitar la muestra

La exposición «Nuestro Museo» permanecerá abierta durante todo el fin de semana en el Museo de la Ciudad de Pergamino, con entrada libre para toda la comunidad.

Los horarios son los siguientes:

Viernes: hasta las 17 horas.

hasta las 17 horas. Sábado: de 10 a 13 y de 16:30 a 20 horas.

de 10 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Domingo: de 10 a 13 horas.

Desde la organización invitaron a los vecinos a recorrer la muestra y conocer el trabajo realizado por los estudiantes, quienes transformaron el legado de Atahualpa Yupanqui en una experiencia artística que pone en valor la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de Pergamino.

Entrevista Completa: