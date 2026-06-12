Los artistas pergaminenses presentarán una nueva edición de su espectáculo de tango en Florentino Teatro Bar. Destacan la vigencia del género, el crecimiento del público joven y la importancia de mantener viva una tradición cultural que sigue emocionando.

En una distendida entrevista con Carly Antúnez Clerc en el programa “Nuestro Tiempo” de LT35 Radio Mon Pergamino, los músicos Joaquín Medrán y Luciana Lucero compartieron detalles de la presentación de “Cruel en el Cartel Volumen 2”, un espectáculo de tango que volverá a reunirlos sobre el escenario de Florentino Teatro Bar.

La propuesta marca el regreso de una experiencia artística que ambos ya habían desarrollado años atrás y que ahora retoman impulsados por una pasión compartida por el tango y su poesía.

“Nos comunicamos muy bien a través de la música y de las letras. Compartimos esta pasión por el tango y por este sonido tan particular”, expresó Luciana Lucero, quien destacó la conexión artística que logró construir junto a Medrán.

Por su parte, Joaquín recordó sus comienzos musicales y su vínculo histórico con Radio Mon, emisora que acompañó gran parte de su trayectoria. Además, remarcó la importancia de contar con espacios como Florentino para desarrollar propuestas culturales de calidad.

“Es uno de los pocos lugares donde la gente va a escuchar. Puede sentarse, disfrutar de una buena comida y al mismo tiempo vivir una experiencia artística con respeto, silencio y buena acústica”, señaló.

Un repertorio pensado con detalle

Durante la charla, ambos artistas coincidieron en que uno de los mayores desafíos es la selección de las canciones. Sin embargo, la afinidad musical facilita el trabajo.

“Muchas veces proponemos temas por separado y terminamos eligiendo los mismos. Tenemos una mirada muy parecida sobre el tango que queremos cantar”, explicó Medrán.

Lucero destacó que el espectáculo busca combinar distintos matices del género, respetando tanto la tradición como la sensibilidad actual.

“Me gusta el tango que tiene poesía, que dice algo, que me genera algo para transmitir. Encontré en este género una forma de expresión con la que me siento profundamente identificada”, afirmó.

El tango y las nuevas generaciones

Uno de los temas que surgió durante la entrevista fue el crecimiento del interés de los jóvenes por el tango, una tendencia que ambos artistas observan con entusiasmo.

“Cada vez más gente joven está llevando adelante la bandera del tango. Mientras se haga con respeto y sin ridiculizarlo, el género va a seguir estando muy bien defendido”, sostuvo Medrán.

Luciana coincidió y destacó que muchas personas redescubren el tango como parte del patrimonio cultural argentino y encuentran en sus letras historias y emociones que siguen vigentes.

Invitados sorpresa y una noche especial

Además del tradicional acompañamiento de guitarra, los artistas adelantaron que el espectáculo contará con invitados especiales y algunas sorpresas para el público.

La presentación de “Cruel en el Cartel Vol. 2” se realizará este sábado en Florentino Teatro Bar, donde los asistentes podrán disfrutar de una noche dedicada al tango, la poesía y el encuentro entre dos intérpretes que han logrado construir una destacada complicidad artística.

“La música no puede salvar al mundo, pero acerca a las personas. Tiene esa magia que conecta a quienes sienten y vibran en una misma sintonía”, reflexionó Medrán sobre el cierre de la entrevista.

Una frase que resume el espíritu de un espectáculo que promete volver a emocionar a los amantes del tango en Pergamino.

Entrevista Completa: