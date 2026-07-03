Desde el móvil de LT35 Radio Mon, Gabriel Di Falci dialogó con el subsecretario de Cultura, Diego Morello, quien brindó detalles de los festejos por el Día de la Independencia, la apertura de nuevas inscripciones en la Escuela Municipal de Bellas Artes y las actividades previstas para las vacaciones de invierno.

La Municipalidad de Pergamino ya tiene todo preparado para vivir una nueva celebración del 9 de Julio, que este año tendrá como escenario el nuevo predio del Fortín, con una jornada que combinará música, danza, gastronomía y actividades para toda la familia.

En diálogo con LT35 Radio Mon, durante el programa «La Mañana de la Radio», el subsecretario de Cultura, Diego Morello, adelantó que el espectáculo central estará a cargo del reconocido grupo folclórico La Callejera, que se presentará con entrada libre y gratuita.

«Queríamos ofrecer una propuesta diferente y traer a La Callejera para que todos puedan disfrutarla de manera gratuita», destacó el funcionario.

Una fiesta para toda la familia

La celebración comenzará a las 11 de la mañana y se extenderá aproximadamente hasta las 16 horas, aprovechando las horas de sol de la jornada patria.

Además del show principal, subirán al escenario destacados artistas locales:

Ballet Municipal.

Ballet de Mechi Porcel.

Ballet Municipal de Niños.

Pablo Íbalo.

Soilo Bartolo.

También habrá un importante patio gastronómico organizado por el Fortín, con propuestas tradicionales y opciones especialmente pensadas para personas celíacas y quienes eligen alimentación vegana.

Morello invitó a los vecinos a asistir con reposeras y equipo de mate para compartir una verdadera jornada de encuentro.

Transporte gratuito hasta el predio

Durante la entrevista también confirmó que el micro turístico municipal estará disponible para trasladar al público hasta el nuevo predio del Fortín.

Los horarios serán difundidos próximamente a través de las redes sociales de Cultura y Turismo de Pergamino, facilitando el acceso a quienes no cuenten con vehículo propio.

Nuevas inscripciones en Bellas Artes

Por otra parte, el subsecretario anunció que la Escuela Municipal de Bellas Artes abrirá un nuevo período de inscripciones para el segundo cuatrimestre.

La modalidad implementada este año permite que quienes no pudieron anotarse durante el primer tramo del ciclo lectivo tengan una nueva oportunidad para participar.

Actualmente, la institución supera los 1.200 alumnos, lo que refleja el crecimiento sostenido de la oferta cultural municipal.

En los próximos días se dará a conocer la grilla completa de talleres correspondientes a agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Vacaciones de invierno con propuestas para todas las edades

Morello también anticipó el amplio cronograma que prepara la Subsecretaría de Cultura para las vacaciones de invierno.

Entre las principales actividades se destacan:

Biblioteca Municipal: propuestas inspiradas en Mario Bros, con talleres, manualidades, títeres, dibujo, cine infantil diario y funciones especiales de cine nacional destinadas a adultos mayores.

propuestas inspiradas en Mario Bros, con talleres, manualidades, títeres, dibujo, cine infantil diario y funciones especiales de cine nacional destinadas a adultos mayores. Museo Municipal: la muestra itinerante «Bestiario» , proveniente de la Biblioteca Nacional, dedicada a los mitos y leyendas argentinas.

la muestra itinerante , proveniente de la Biblioteca Nacional, dedicada a los mitos y leyendas argentinas. Escuela Municipal de Bellas Artes: una propuesta temática basada en La Casa de Mickey Mouse , con talleres diarios, actividades recreativas y un espectáculo musical con los personajes para el cierre.

una propuesta temática basada en , con talleres diarios, actividades recreativas y un espectáculo musical con los personajes para el cierre. Turismo Sustentable: nuevas bicicleteadas en Benítez y recorridos turísticos gratuitos a bordo del bus municipal durante el receso escolar.

Invitación abierta

Desde la Subsecretaría de Cultura remarcaron que todas estas propuestas buscan acercar actividades recreativas, educativas y culturales a vecinos de todas las edades.

El funcionario invitó a la comunidad a seguir las redes oficiales de Cultura y Turismo para conocer el cronograma completo de cada actividad y los horarios del transporte gratuito hacia el nuevo predio del Fortín durante los festejos del 9 de Julio.