La cantante pergaminense Vero González será protagonista de una nueva propuesta cultural este viernes 12 de junio, cuando presente el espectáculo “Canciones de amor, locura y muerte” en L’Amour, acompañada por el reconocido pianista Adrián Charras y el percusionista Cristian Rodríguez.

La artista dialogó con LT35 Radio Mon Pergamino en el marco de la Cartelera Cultural impulsada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, donde brindó detalles de una propuesta que recorrerá distintas historias musicales atravesadas por el amor, la pasión y los sentimientos más profundos.

El espectáculo reúne canciones de distintas épocas, desde las décadas de 1920 hasta 1980, interpretadas en diversos idiomas y con relatos que evocan historias intensas y memorables.

“Queremos ofrecer un momento para desconectarse, dejar el celular de lado y dejarse llevar por la música. Son canciones que transportan a otros tiempos y despiertan emociones y recuerdos”, expresó González durante la entrevista.

La presentación llega además en un gran momento profesional para la artista, quien recientemente compartió escenario con el reconocido cantante argentino Juan Carlos Baglietto en un evento realizado en la ciudad, una experiencia que calificó como “inesperada y maravillosa”.

El show comenzará a las 21 horas, horario en el que se abrirán las puertas del espacio para recibir al público. Desde la organización informaron que quedan pocos lugares disponibles y recomiendan realizar reservas con anticipación.

Las personas interesadas pueden reservar su lugar comunicándose al WhatsApp 2477 53-4660.

Ficha del evento

Espectáculo: Canciones de amor, locura y muerte

Artistas: Vero González, Adrián Charras y Cristian Rodríguez

Fecha: Viernes 12 de junio

Hora: 21:00 horas

Lugar: L’Amour, Pergamino

Reservas: 2477 53-4660

Entrevista Completa: