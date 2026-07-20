El Honorable Concejo Deliberante de Pergamino realizó un merecido reconocimiento a María Delia Pujol por su destacada trayectoria y su valioso aporte a la cultura y la docencia de la danza.

En diálogo con Radio Mon, el presidente del bloque Juntos por el Cambio Hechos, Ignacio Maiztegui, destacó que la iniciativa surgió de un proyecto presentado por la exconcejal Teresa Antonia Caldentey y remarcó que el reconocimiento trasciende a quien lo impulsó, porque «lo importante es hacer justicia con quienes han dejado una huella en nuestra comunidad».

Maiztegui resaltó la labor de Pujol como bailarina y, especialmente, como docente, formando generaciones de alumnos no solo en Pergamino, sino también en localidades de la provincia de Santa Fe.

«Es uno de los momentos más lindos que tiene la función de concejal. Se hace justicia cuando se reconoce a personas que dejaron un legado y aportaron tanto a la comunidad», expresó.

Además, adelantó que la próxima semana el Concejo Deliberante realizará un nuevo reconocimiento al vecino Gustavo Pérez Ruiz.