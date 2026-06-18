El reconocido músico pergaminense Cristian Capurelli se presentará este viernes desde las 21 horas en el Teatro Unión Ferroviaria con un espectáculo especial denominado «Cristian Capurelli en Concierto», una propuesta que promete mostrar una faceta diferente de su trayectoria artística.

Durante una entrevista en el programa «La Mañana de La Radio», que se emite por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, el artista adelantó detalles de una noche que combinará música, invitados especiales, estrenos y diversas expresiones artísticas.

«Quería que el público pergaminense pudiera verme y escucharme de una manera distinta. No es el formato de peña tradicional, sino un concierto con canciones propias, invitados y algunas sorpresas», explicó Capurelli.

El cantante señaló que la propuesta fue pensada junto a la productora Ruta Pro y que busca convertirse en un verdadero evento musical. Además de interpretar gran parte de su repertorio, aprovechará la ocasión para presentar canciones inéditas que formarán parte de su próximo trabajo discográfico.

Un gran momento artístico

Capurelli atraviesa una etapa de crecimiento profesional luego de su destacada participación en el Festival Nacional de Cosquín, una experiencia que definió como «maravillosa» y muy importante para su carrera.

A ello se suma una reciente presentación en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibió una excelente respuesta del público y el acompañamiento de referentes de la música popular.

«Estoy muy contento de seguir transitando este camino artístico de la forma que siempre soñé», expresó.

Una banda de primer nivel

Para esta presentación estará acompañado por su banda estable integrada por:

Nicolás Cuadrino (teclados)

Antonio Bolívar (percusión)

Albano Sáltiva, de Rosario

Iván Rodrigo Venezuela (bajo y contrabajo)

También participará como músico invitado Ulises de Leiris, quien ya compartió escenario con Capurelli durante su paso por Cosquín.

Invitados especiales

La noche contará además con la presencia de destacados artistas invitados:

Ariel Chacondrá

Ricardo Paradisio

Granado Chazarreta, bisnieto del histórico Andrés Chazarreta

Tamara Mesler

Entre las participaciones más destacadas se encuentra la de Mesler, actual violinista y flautista de la banda de Milo J, quien llegará especialmente a Pergamino en medio de una intensa gira nacional.

La apertura del espectáculo estará a cargo del grupo River, encargado de iniciar una velada que promete reunir a destacados exponentes de la música popular.

Entradas

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de las redes sociales de Cristian Capurelli o mediante el enlace disponible en su biografía de Instagram. También habrá localidades disponibles en la boletería del teatro antes del inicio del espectáculo.

La cita será este viernes a las 21 horas en el Teatro Unión Ferroviaria de Pergamino, en una noche que combinará música, emociones y el estreno de nuevas composiciones de uno de los artistas pergaminenses con mayor proyección de la actualidad.