En el marco del Día del Lector y como homenaje a Jorge Luis Borges, el próximo viernes 28 de agosto a las 19 se llevará adelante en la Biblioteca Pública Municipal Joaquín Menéndez la charla “Jorge Luis Borges: Las palabras y las cosas”, a cargo del filósofo Diego Singer.

En diálogo con Carlos Antúnez Clerc en “Nuestro Tiempo de Radio”, por LT35 Radio Mon Pergamino, Singer adelantó algunos de los ejes que abordará durante el encuentro, que será abierto a todo público.

“Voy a intentar proponer una serie de problemas filosóficos que están en la obra de Borges, tratar de explicarlos y compartirlos”, explicó Singer, quien señaló que la propuesta parte de una lectura filosófica de la obra del escritor argentino.

La actividad recorrerá distintos textos de Borges —entre cuentos, ensayos y artículos— para analizar cuestiones vinculadas con la metafísica, la eternidad, el lenguaje y la relación entre aquello que es singular y cambiante y aquello que permanece.

Uno de los puntos centrales estará relacionado con la filosofía de Platón y su conocida teoría de las ideas. Singer explicó que, para el filósofo griego, existe una realidad inteligible en la que se encuentran ideas que permanecen, mientras que el mundo cotidiano está marcado por el cambio, la transformación y la muerte.

Según anticipó, esa tensión aparece reiteradamente en la obra de Borges. “Cuando nos encontramos con otro, con otra persona, hay algo en sus amores, en sus desdichas, en sus sufrimientos, en sus alegrías, en su felicidad, que no sea simplemente personal, sino que tenga que ver con el amor en un sentido casi eterno”, ejemplificó.

Para Singer, Borges se pregunta constantemente si detrás de las experiencias particulares existe algo que las trasciende y permite conectarlas con otras experiencias, incluso separadas por siglos.

En ese sentido, la charla también abordará la fascinación de Borges por la eternidad y por cuestiones filosóficas y teológicas que atraviesan buena parte de su producción literaria.

“Las palabras y las cosas”

El título de la actividad también tiene una referencia directa a Michel Foucault. Singer recordó que el filósofo francés publicó un conocido libro titulado “Las palabras y las cosas”, cuyo inicio surge precisamente de la impresión que le produjo la lectura de un texto de Borges.

A partir de allí, uno de los interrogantes será qué relación existe entre las palabras y aquello que nombramos. ¿Qué sucede cuando decimos “perro”, “pájaro”, “hombre” o “amor”? ¿La palabra representa realmente aquello que existe en el mundo o construimos una idea a partir del lenguaje?

Singer utilizó como ejemplo “Funes el memorioso”, uno de los cuentos más conocidos de Borges. El personaje puede recordar cada detalle de aquello que observa, pero justamente esa capacidad le impide construir conceptos generales. Puede recordar cada perro en particular, pero no logra formar la idea abstracta de “perro”.

De esta manera, la propuesta buscará ofrecer nuevas herramientas para acercarse a la obra de Borges, incluso para quienes habitualmente lo leen desde una perspectiva exclusivamente literaria.

“Me parece que va a otorgar claves para leer sus textos”, sostuvo Singer, quien planteó que Borges utiliza la ficción para “enrarecer” la realidad y permitirnos establecer relaciones diferentes con aquello que forma parte de nuestra vida cotidiana.

“La realidad, a veces, con las categorías con las que nos manejamos, es un poco aburrida, es un poco chata. Entonces la ficción, como el sueño, permite establecer otras relaciones”, explicó.

La charla “Jorge Luis Borges: Las palabras y las cosas” se realizará el viernes 28 de agosto, a las 19, en la Biblioteca Pública Municipal Joaquín Menéndez, en el marco de las actividades por el Día del Lector. La propuesta está dirigida a todo público y busca acercar una nueva mirada sobre la obra de uno de los escritores argentinos más importantes de la literatura universal.