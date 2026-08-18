Este viernes 21 de agosto se llevará a cabo el primer Encuentro Artístico de Exalumnos Huertanos, una propuesta que busca reunir a quienes transitaron por el Colegio Nuestra Señora del Huerto y, al mismo tiempo, compartir distintas expresiones artísticas con toda la comunidad de Pergamino.

La actividad se desarrollará de 19.30 a 21.30 en el patio del tradicional establecimiento educativo, ubicado frente a la Plaza Merced, y será con entrada abierta a la comunidad.

Cristina Torrano, exalumna huertana e integrante de la organización, contó en diálogo con “Nuestro Tiempo de Radio” de LT35 Radio Mon Pergamino que la iniciativa surgió de un grupo de exalumnos que habitualmente trabaja en la organización del Día del Exalumno del Huerto, que se celebra cada primer sábado de octubre.

“Queríamos organizar alguna otra cosa, buscarle un motivo para poder reunirnos y encontrarnos”, explicó Torrano. Así nació la propuesta de generar un espacio vinculado con el arte, aprovechando además la gran cantidad de exalumnos que pasaron por la institución a lo largo de sus 129 años de historia.

La intención de los organizadores es que este encuentro pueda convertirse en una actividad anual y que, con el paso del tiempo, se institucionalice como una nueva oportunidad para volver a encontrarse.

Una noche dedicada al arte

Durante la jornada habrá diferentes propuestas artísticas protagonizadas por exalumnos y vinculadas a distintas disciplinas. Se podrá disfrutar de danza, poesía, literatura, canto y música, además de una muestra de pintura y dibujo.

También estarán presentes expresiones relacionadas con el telar, la pintura sobre porcelana y otras artesanías, con el objetivo de mostrar la diversidad de talentos de quienes alguna vez fueron alumnos del colegio.

“Nos pareció que era algo que podía llevarnos al encuentro”, señaló Torrano al referirse al arte como elemento común entre personas con distintas profesiones e historias de vida.

En ese sentido, destacó que el arte funciona como un punto de encuentro que atraviesa a las personas independientemente de su actividad cotidiana.

El patio del Huerto como lugar de encuentro

Uno de los aspectos especiales de la propuesta será el lugar elegido para realizarla: el tradicional patio del Colegio Nuestra Señora del Huerto, un espacio cargado de recuerdos para generaciones de alumnos.

La organización invita especialmente a quienes hayan sido parte de la comunidad educativa, pero también a familiares, amigos, vecinos y a todas aquellas personas que quieran acercarse a conocer y disfrutar de las propuestas artísticas.

“Es totalmente abierto”, remarcó Torrano, quien también invitó a aquellos exalumnos que quizás todavía no se animaron a participar a acercarse este año, conocer la propuesta y eventualmente sumarse en futuras ediciones.

Una institución con fuerte presencia en la historia de Pergamino

Durante la entrevista también se destacó el lugar que ocupa el Colegio Nuestra Señora del Huerto en la historia de Pergamino, no solamente por su trayectoria educativa y su vínculo con Santa María Crescencia Pérez, sino también por la cantidad de generaciones de vecinos que pasaron por sus aulas.

Torrano recordó especialmente el tradicional Día del Exalumno, que se realiza cada primer sábado de octubre y que permite reunir a personas que incluso regresan a Pergamino desde distintos puntos del país y del exterior para reencontrarse con sus compañeros.

El nuevo Encuentro Artístico de Exalumnos Huertanos busca sumar una nueva fecha al calendario de encuentros y fortalecer los vínculos entre quienes fueron parte de la institución.

La cita será este viernes 21 de agosto, de 19.30 a 21.30, en el patio del Colegio Nuestra Señora del Huerto. La propuesta es abierta a toda la comunidad y representa una invitación a reencontrarse con la historia del colegio a través del arte.