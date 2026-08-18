El acuerdo con la localidad de Lombardía se firmará de manera virtual este 19 de agosto y tendrá continuidad con una misión pergaminense a Italia en octubre. La iniciativa busca fortalecer los vínculos históricos, culturales y familiares con la tierra de origen de la familia del expresidente Arturo Illia y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades productivas, educativas, turísticas y comerciales.

Pergamino está a punto de concretar un nuevo vínculo internacional con Italia. Se trata de un Pacto de Amistad con Samolaco, localidad ubicada en la provincia de Sondrio, en la región de Lombardía, estrechamente relacionada con las raíces familiares del expresidente argentino Arturo Umberto Illia.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la ciudad, donde estuvo presente el móvil de Radio Mon, conducido por Gabriel Difalci, para La Mañana de la Radio.

La iniciativa tiene un fuerte componente histórico para Pergamino. Martín Illia, padre del expresidente, nació en San Pietro, una de las localidades que integran Samolaco. Allí también existe una escuela secundaria que lleva el nombre de Arturo Illia y un mural dedicado a la historia del exmandatario y su familia.

Durante la presentación, el intendente Javier Martínez destacó la importancia de transformar ese vínculo histórico en una relación institucional que pueda proyectarse hacia nuevas oportunidades.

“Este primer pacto de amistad nos va a permitir tener un vínculo mucho más estrecho con la historia de nuestro presidente, de su familia y también con la historia de tantos pergaminenses que tienen ese vínculo con Italia”, sostuvo.

Martínez remarcó además el trabajo realizado para alcanzar el acuerdo y consideró que se trata de un hecho que quedará incorporado a la historia de la ciudad.

Un primer paso hacia un vínculo más amplio

El acuerdo comenzó a gestarse a partir de los contactos impulsados por Guillermo Illia, coordinador del Museo Casa Natal Illia, y Jorge Pitar, un pergaminense radicado en Italia, quienes trabajaron durante los últimos meses para concretar el vínculo institucional.

La intención es que el Pacto de Amistad funcione como un marco para futuros intercambios entre ambas comunidades, que podrían abarcar ámbitos como la cultura, la educación, el deporte, la producción, el turismo y la innovación.

El convenio tendrá una vigencia de diez años y representa una instancia previa a un eventual hermanamiento formal entre las localidades.

La primera firma se realizará este 19 de agosto de manera virtual, mientras que posteriormente una delegación de Pergamino viajará a Italia para avanzar en la agenda de actividades y encuentros.

Una misión pergaminense a Italia

La delegación partirá desde Argentina el 30 de septiembre y desarrollará actividades en Samolaco los días 2 y 3 de octubre. Luego, entre el 4 y el 6 de octubre, la agenda continuará en Milán y posteriormente habrá una estadía de cuatro días en Roma, con actividades que incluirán una visita al Vaticano.

La propuesta no estará limitada a cuestiones protocolares. También se busca generar oportunidades concretas para empresarios, productores, instituciones y profesionales de Pergamino y la región.

Lidia Piatti, presidenta del Centro Económico Italia-Argentina de Pergamino, explicó que se trabajará junto con la Cámara de Comercio Italiana de Rosario para conformar una misión vinculada con agricultura, innovación y diseño.

“Para las personas que estén interesadas habrá contactos, visitas y una agenda que permita conocer un centro tecnológico y un polo de innovación muy importante”, explicó.

La región de Lombardía, cuya principal ciudad es Milán, constituye uno de los principales polos económicos y productivos de Italia. La agenda permitirá establecer contactos con sectores vinculados a la producción agropecuaria, la tecnología, la biotecnología, el software y la innovación.

Turismo rural y producción

Otro de los puntos previstos durante la misión será la visita a un establecimiento de turismo rural regenerativo cercano a Milán.

La experiencia permitirá conocer modelos en los que se combinan producción agropecuaria, gastronomía, tradiciones y turismo, una modalidad que cobró fuerza en distintas zonas rurales italianas.

La intención es que el intercambio también sirva para conocer experiencias que puedan ser adaptadas o tomadas como referencia para el desarrollo turístico y productivo de Pergamino y la región.

Desde el área de Producción municipal, Francisco Illia consideró que el acuerdo puede convertirse en una oportunidad concreta para el sector privado.

“Esto es una semilla que seguramente va a dar muchos frutos”, señaló, al remarcar que los empresarios locales tendrán la posibilidad de aprovechar los vínculos que comiencen a generarse a partir de esta iniciativa.

La historia de Illia como puente entre Pergamino e Italia

Más allá de la agenda comercial e institucional, el vínculo tiene un componente especialmente significativo para Pergamino: recuperar y poner en valor la historia familiar de Arturo Illia, un pergaminense que llegó a ocupar la Presidencia de la Nación.

Durante las actividades previstas en Italia también participará Leandro Illia, abogado e hijo de Arturo Illia, quien presentará su libro recientemente publicado.

De esta manera, el Pacto de Amistad busca unir pasado y presente: recuperar las raíces italianas de una familia profundamente vinculada con Pergamino y, a partir de esa historia compartida, construir nuevas relaciones que puedan traducirse en oportunidades para instituciones, empresas, productores, jóvenes y vecinos de la ciudad.

El 19 de agosto será, así, el primer paso formal de un vínculo que Pergamino pretende proyectar mucho más allá de lo simbólico.