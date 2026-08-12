La sede de la CTA Autónoma fue escenario de la presentación oficial de la Lista 1 “Germán Abdala”, que participará de las próximas elecciones de la central de trabajadores, previstas para el 20 de agosto.

El encuentro se realizó ante medios de comunicación y contó con la presencia de los principales integrantes de la lista, quienes expusieron sus propuestas, los desafíos que atraviesa actualmente el movimiento de trabajadores y los objetivos que se plantean de cara al próximo mandato.

La conferencia fue abordada por el móvil de “La Mañana de la Radio”, programa de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, donde los dirigentes brindaron detalles sobre la elección y analizaron el contexto social, laboral y económico actual.

Antonio Navarro: “Tenemos el compromiso de continuar con la lucha del día a día”

En primer término habló Antonio Navarro, actual secretario general de la CTA Autónoma y candidato a continuar al frente de la regional.

Navarro explicó que la Lista 1 representa al oficialismo de la central y señaló que, en esta oportunidad, deberán afrontar una elección interna, una situación que —según manifestó— hacía tiempo no se presentaba en la regional.

El dirigente destacó el trabajo que la CTA viene desarrollando junto a diferentes organizaciones y, particularmente, el acompañamiento a los jubilados y las actividades que se llevan adelante semanalmente.

En ese sentido, planteó como uno de los principales desafíos “continuar con el día a día” y proyectar hacia adelante las luchas de la central.

Navarro también hizo referencia al contexto social actual y habló de una sociedad “fragmentada, desocupada, precarizada y empobrecida”, remarcando la necesidad de fortalecer la representación de los trabajadores.

Una elección atravesada por la crisis de representación

Durante la conferencia, Navarro también analizó el escenario en el que se desarrolla esta elección interna.

Según explicó, la crisis de representación que atraviesa distintas instituciones de la sociedad argentina también tiene su impacto dentro de las organizaciones sindicales.

“Claramente la división de la Argentina, claramente la frustración que han tenido los argentinos con su dirigencia, también nos ha atravesado a nosotros”, expresó.

En esa línea, sostuvo que el escenario actual obliga a revisar las formas de organización, las relaciones con la comunidad y las herramientas utilizadas para representar a los trabajadores.

Para el dirigente, uno de los principales desafíos pasa por recuperar y fortalecer el diálogo directo con la sociedad, especialmente frente a las nuevas expectativas de los jóvenes y los cambios producidos en el mundo laboral.

Reclamos salariales y condiciones laborales

Otro de los ejes abordados durante el móvil estuvo relacionado con las condiciones laborales y salariales.

Desde la lista señalaron que uno de los principales problemas que reciben actualmente de los trabajadores está vinculado con los ingresos y las condiciones contractuales.

En particular, se hizo referencia a la situación de los trabajadores de la educación y a los salarios de los auxiliares, señalando que existen conceptos que figuran en los recibos pero que no impactan directamente sobre el salario básico.

La representación gremial, indicaron, buscará acompañar los reclamos de los trabajadores y mantener una presencia activa frente a las diferentes problemáticas.

Jubilados y trabajadores precarizados, entre las prioridades

La situación de los jubilados ocupó también un lugar central durante la conferencia.

Los integrantes de la Lista 1 reivindicaron el trabajo que vienen realizando junto a Jubilados en Lucha y remarcaron que las demandas de los adultos mayores forman parte de una problemática que debe ser asumida también por las nuevas generaciones.

En este punto, Norberto Melgin, referente de Jubilados en Lucha y candidato a secretario de Derechos Humanos, sostuvo la necesidad de mantener la defensa de los derechos de trabajadores y jubilados.

Por su parte, Eugenia Mengarelli, candidata a secretaria general adjunta, destacó el papel que tuvo la CTA durante los últimos dos años y sostuvo que la lista busca representar a los distintos sectores que participaron de las movilizaciones y reclamos sociales.

Mengarelli puso especial énfasis en la situación de las personas que desarrollan actividades informales o precarizadas y describió un escenario de creciente vulnerabilidad social.

“Unidad, rebeldía para la acción”

Uno de los conceptos centrales planteados durante la presentación fue el lema “Unidad, rebeldía para la acción”, utilizado por la Lista 1 de cara a las elecciones.

Desde el espacio señalaron que la conformación de la lista busca reunir a representantes de distintos sectores y organizaciones que, durante los últimos años, participaron de diferentes reclamos sociales y laborales.

En ese sentido, mencionaron la participación de trabajadores estatales, organizaciones sociales, jubilados, trabajadores de la construcción, visitadores médicos y otros sectores vinculados a la central.

La lista está encabezada por Antonio Navarro como candidato a secretario general y Eugenia Mengarelli como secretaria general adjunta.

También integran la propuesta Norberto Melgin, como candidato a secretario de Derechos Humanos; Luciano Juhant, como candidato a secretario gremial; Teresa Ramos, como candidata a secretaria de Contabilidad y Finanzas; Maira Remero, como candidata a secretaria de Organización; y Daniel Noguera, como candidato a secretario de Relaciones Institucionales.

Más de 6.000 afiliados y mesas de votación en Pergamino

Durante la conferencia también se brindaron detalles sobre la organización de los comicios del próximo 20 de agosto.

Según se informó, la Lista 1 tendrá mesas de votación distribuidas en distintos puntos de Pergamino y también en organizaciones gremiales vinculadas a la CTA.

Entre los lugares mencionados aparecen los barrios Kennedy, Mastrángelo y Belgrano, además de las sedes de distintos gremios y organizaciones como ATE, Propaganda Médica y el gremio de trabajadores de la construcción.

Desde la lista señalaron que el padrón de la regional Pergamino-Colón-Rojas supera los 6.000 afiliados, una cifra que, según destacaron, refleja la presencia histórica de la CTA en distintos sectores de la comunidad.

El desafío de la elección

De cara al 20 de agosto, desde la Lista 1 “Germán Abdala” plantearon la elección como una instancia para renovar el vínculo con los afiliados y fortalecer la representación de los trabajadores.

Durante la conferencia, los dirigentes insistieron en la necesidad de sostener la presencia territorial y el diálogo con quienes atraviesan situaciones de precarización, pérdida de ingresos y dificultades para acceder a derechos básicos.

La presentación formal de la lista permitió así conocer a sus candidatos y los principales ejes que buscarán desarrollar durante el proceso electoral de la CTA Autónoma.

La conferencia contó con la cobertura en vivo de Gabriel Di Falci, quien realizó el móvil para “La Mañana de la Radio”, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, acercando a los oyentes los testimonios de los integrantes de la Lista 1 “Germán Abdala” y los principales detalles de la elección del próximo 20 de agosto.

Conferencia Completa: