“La iniciativa contempla premios por alrededor de $500.000 y, al mismo tiempo, una donación de regalos personalizados para los niños del Hogar Convivencial de Pergamino. Fernanda Gercovich, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Pergamino, explicó la propuesta y analizó el complejo escenario que atraviesa actualmente el comercio local.”

La Cámara de Comercio de Pergamino puso en marcha una nueva iniciativa para promover el consumo en los comercios locales durante el mes del Día del Niño. La propuesta combina beneficios para los consumidores con una acción solidaria destinada a los niños que viven en el Hogar Convivencial de la ciudad.

En diálogo con “La Mañana de la Radio”, durante el móvil realizado por Gabriel Di Falci para LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Fernanda Gercovich explicó que quienes realicen compras en los comercios adheridos podrán participar de un sorteo con premios por aproximadamente $500.000, distribuidos entre el primer, segundo y tercer premio.

Comprar local también es ayudar

Uno de los aspectos centrales de la campaña es su carácter solidario. Desde la Cámara decidieron modificar la modalidad tradicional de las donaciones y llevar adelante una acción concreta en beneficio de los niños del Hogar Convivencial de Pergamino.

La iniciativa contempla la entrega de regalos personalizados, pensados especialmente para cada uno de los chicos. Según explicó Gercovich, desde la institución remarcaron la importancia de que los niños puedan recibir algo elegido especialmente para ellos.

“Comprando local colaboramos y ayudamos a los niños del Hogar Convivencial de Pergamino con un regalo personalizado”, señaló durante la entrevista.

La campaña no se limita exclusivamente a jugueterías o comercios vinculados a productos infantiles. La intención es que puedan participar todos los comercios de Pergamino que se adhieran a la promoción.

El sorteo se realizará hacia fines de agosto, por lo que las compras realizadas durante todo el mes permitirán seguir participando y, al mismo tiempo, contribuir con la acción solidaria.

Un escenario económico que obliga a reinventarse

Durante la entrevista, Gercovich también se refirió al momento que atraviesa el sector comercial y reconoció que la situación económica continúa siendo compleja.

Desde la Cámara, explicó, trabajan permanentemente en la búsqueda de herramientas que permitan acompañar a los comerciantes, facilitar el vínculo con los consumidores y fortalecer el comercio local.

“Todos los días estamos pensando qué hacer, cómo nos reinventamos, cómo le hacemos la vida más fácil a nuestros socios, cómo ayudamos a que el comercio local crezca”, expresó.

La representante de la entidad sostuvo que después de algunos momentos de mayor movimiento vinculados al aguinaldo y las vacaciones, volvieron a observar cierta tranquilidad en el consumo.

Pero además de las dificultades económicas, Gercovich puso el foco en otro aspecto que considera importante: el impacto emocional que genera la situación actual tanto en comerciantes como en consumidores.

En ese sentido, destacó el papel de la Cámara como un espacio donde los comerciantes puedan ser escuchados, expresar sus preocupaciones y encontrar acompañamiento, incluso cuando no siempre existan soluciones inmediatas para cada problema.

La llegada de grandes cadenas a Pergamino

Otro de los temas abordados durante el móvil fue la llegada de nuevas cadenas comerciales de alcance nacional a Pergamino y el impacto que esta situación puede tener sobre los comercios locales.

Gercovich reconoció que se trata de una realidad que no puede detenerse y que el desafío de la Cámara pasa por fortalecer a sus asociados y generar conciencia sobre la importancia de comprar en comercios de la ciudad.

“La decisión es fortalecer a nuestros socios y a nuestros comercios locales”, sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de que el dinero que se gasta en Pergamino permanezca, en la medida de lo posible, dentro de la economía local.

Para la dirigente, los comercios locales tienen como diferencial el vínculo personal con sus clientes, el conocimiento de sus necesidades y una atención cercana que forma parte de la identidad comercial de la ciudad.

Sin embargo, también reconoció que el contexto económico hace que el precio tenga un peso determinante en las decisiones de compra. Por eso consideró que, cuando los valores son similares, el consumidor puede encontrar en el comercio local otros elementos diferenciales vinculados con la atención, la confianza y el vínculo.

El pedido de competencia leal

Frente a la llegada de nuevos actores comerciales, desde la Cámara remarcan que el objetivo no es impedir la instalación de nuevas empresas, sino garantizar que exista una competencia en condiciones equitativas.

En ese sentido, Gercovich señaló que la entidad permanece atenta para evitar situaciones de competencia desleal que puedan perjudicar a los comerciantes que ya desarrollan su actividad en Pergamino.

También explicó que, hasta el momento, algunas de las empresas que llegan a la ciudad no se acercan formalmente a la Cámara para presentarse o establecer un vínculo institucional. Consideró que sería positivo que las nuevas firmas pudieran acercarse y conocer las reglas que rigen para todos los comercios.

“El sol sale para todos”

Hacia el final de la entrevista, Fernanda Gercovich apeló a una mirada optimista frente al contexto y recordó una frase que, según contó, le repetía su abuela: “El sol sale para todos”.

Desde esa perspectiva, sostuvo que los comerciantes deben continuar trabajando, adaptándose y buscando nuevas estrategias para afrontar los cambios.

La representante de la Cámara puso como ejemplo su propia experiencia al frente de una perfumería con 35 años de trayectoria, atravesando diferentes crisis y procesos de transformación. Para ella, el trabajo, la estrategia y el esfuerzo son claves para seguir adelante.

La entrevista, realizada en el móvil de “La Mañana de la Radio”, permitió así poner sobre la mesa no solo la campaña especial por el Día del Niño, sino también las principales preocupaciones del comercio pergaminense: el consumo, la situación económica, la llegada de grandes cadenas y la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos entre comerciantes y consumidores.

Mientras tanto, la Cámara apuesta a que durante agosto las compras locales tengan un doble impacto: beneficiar a quienes eligen comprar en Pergamino y transformar parte de ese movimiento comercial en una ayuda concreta para los niños del Hogar Convivencial.

Entrevista Completa: