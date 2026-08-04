En diálogo con el móvil de «La Mañana de la Radio» de LT35 Radio Mon Pergamino, el ingeniero Pedro Tejedor, representante del área técnica de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino (CELP), brindó detalles sobre las obras y tareas de mantenimiento que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de fortalecer el servicio eléctrico y prepararlo para las futuras demandas.

Tejedor explicó que, una vez finalizada la temporada de verano, la cooperativa organiza un plan de trabajo anual basado en las necesidades detectadas durante los meses de mayor consumo. Entre las principales acciones se encuentran el reemplazo de conductores antiguos por cable preensamblado, la renovación de postes de madera por columnas de hormigón y la ejecución de obras que acompañan el crecimiento urbano.

En ese sentido, destacó la reciente repotenciación de la subestación que abastecerá al Cine San Martín y el soterramiento de aproximadamente 600 metros de líneas de media tensión en la zona sur de la ciudad, entre los barrios Sirio y Pergamino, una obra que mejora la confiabilidad del suministro y reduce el impacto de factores climáticos.

Uno de los principales inconvenientes que enfrenta actualmente la cooperativa son los reiterados robos de cables y transformadores. El ingeniero señaló que estos hechos obligan a modificar constantemente la planificación de los trabajos, ya que las cuadrillas deben intervenir de inmediato para restablecer el servicio.

«Cada vez que sufrimos un robo tenemos que dejar de lado las tareas programadas para atender la emergencia. Eso demanda tiempo y recursos que estaban destinados a otras obras de mejora», explicó.

En las últimas semanas se registraron hechos de este tipo en sectores cercanos al INTA y también sobre la Ruta Provincial Nº 32, una situación que preocupa especialmente porque se trata de zonas cada vez más pobladas.

Como medida preventiva, la CELP avanza en el reemplazo de conductores de cobre por aluminio. Según Tejedor, la tecnología actual permite que el aluminio ofrezca el mismo rendimiento para la distribución eléctrica, además de disminuir el interés de los delincuentes por este material.

«En cuanto a la prestación del servicio, el aluminio ofrece la misma capacidad que el cobre. Además, hoy la mayoría de los transformadores ya utilizan este material, por lo que es una alternativa totalmente confiable», indicó.

Pensando en los próximos meses, el responsable técnico señaló que la cooperativa continuará priorizando la renovación del tendido eléctrico, el reemplazo de postes por columnas de hormigón y las mejoras en centros de distribución y subestaciones.

También destacó el avance del parque solar que se construye en Pergamino, cuya futura incorporación al sistema permitirá sumar generación de energía para abastecer parte de la demanda de la ciudad.

Finalmente, Tejedor remarcó que todas estas obras buscan brindar un servicio más seguro, eficiente y con mayor capacidad de respuesta frente a tormentas u otras contingencias, aunque reconoció que los robos de infraestructura eléctrica continúan siendo uno de los mayores desafíos para la cooperativa.

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