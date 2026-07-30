La propuesta comenzará el 24 de agosto y ofrece talleres presenciales en áreas como salud, arte, tecnología, historia, idiomas y una novedosa capacitación en inteligencia artificial.

El Programa de Educación y Promoción de la Salud para Adultos Mayores (PEPSAM) de la UNNOBA mantiene abierta la inscripción para los cursos correspondientes al segundo cuatrimestre de 2026. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 21 de agosto, mientras que las actividades darán inicio el lunes 24 de agosto.

En diálogo con «La Mañana de la Radio», por LT35 Radio Mon AM 1540, Juan Carlos «Pacalo» Picco, integrante de la Secretaría de Extensión de la UNNOBA, destacó que el programa continúa consolidándose luego de más de dos décadas de funcionamiento y renovando su propuesta para los adultos mayores de la región.

Amplia oferta de talleres

La nueva edición del PEPSAM incluye actividades distribuidas en distintas áreas de interés:

Historia, filosofía, turismo, cine y escritura.

Talleres de memoria.

Yoga, Tai Chi, Qi Gong (Chi Kung) y cuerpo en movimiento.

Ritmos y danzas.

Tango, folklore, teatro, dibujo y bordado creativo.

Manejo de celulares y computación.

Un nuevo taller de Inteligencia Artificial aplicada a adultos mayores, una de las propuestas más esperadas de este cuatrimestre.

Según explicó Picco, este último curso surgió a pedido de los propios participantes y despertó un enorme interés, al punto que ya cuenta con cupo completo y lista de espera.

Requisitos para participar

El único requisito para inscribirse es tener 55 años o más. No existe un límite máximo de edad y, de hecho, el programa cuenta con alumnos que superan los 80 años.

Quienes ya participaron anteriormente solo deben confirmar su inscripción, mientras que quienes ingresan por primera vez deberán completar un sencillo formulario con sus datos personales.

Modalidad presencial

Todos los talleres se desarrollan de manera presencial.

La mayoría tiene una duración de una hora y media semanal, aunque algunas propuestas vinculadas a la actividad física cuentan con dos encuentros por semana.

Picco explicó que la presencialidad responde no solo al aprendizaje de cada disciplina, sino también al objetivo de fomentar la integración social.

«La gente no solo viene a buscar el contenido del taller; también encuentra un grupo, genera vínculos y comparte momentos que muchas veces continúan después de cada clase», señaló.

Cupos limitados

Cada taller posee un número determinado de participantes, por lo que desde la organización solicitan que quienes se inscriban asuman el compromiso de asistir regularmente.

Cuando un curso completa sus vacantes, se confecciona una lista de espera para cubrir eventuales bajas.

Un programa con 21 años de historia

El PEPSAM transita su 21° año de funcionamiento, consolidándose como una de las propuestas de extensión universitaria más valoradas por la comunidad.

Desde la UNNOBA destacan que, además del aprendizaje, el programa promueve el bienestar, la participación activa y el fortalecimiento de los vínculos sociales entre los adultos mayores.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden obtener información e inscribirse a través de:

La página web de la UNNOBA , en el apartado de la Secretaría de Extensión.

, en el apartado de la Secretaría de Extensión. Correo electrónico de la Secretaría de Extensión.

WhatsApp al 2477 53-8652.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, aunque desde la organización recomiendan realizar el trámite con anticipación debido a que varios talleres cuentan con cupos limitados y algunos ya registran listas de espera.

Entrevista Completa: