Este domingo 26 de julio, la Municipalidad de Pergamino llevará adelante una nueva edición del programa «La Muni en tu Barrio», una propuesta que acerca distintos servicios municipales a los vecinos. La jornada se desarrollará de 14:00 a 17:00 en la Plaza Virgen de Guadalupe, ubicada en Barrio Hernández.

En diálogo con LT35 Radio Mon AM 1540, el secretario de Desarrollo Social, Andrés Batallanez, y la secretaria de Salud, Dra. Erika Peries, brindaron detalles sobre esta iniciativa que desde fines del año pasado viene recorriendo diferentes sectores de la ciudad.

Batallanez explicó que el objetivo principal es acercar el Estado municipal a los barrios para que los vecinos puedan acceder de manera más simple a los distintos programas y servicios.

«Creemos en un municipio muy próximo al vecino. Esta propuesta permite difundir y acercar todas las herramientas que tiene la Municipalidad para mejorar la calidad de vida de los pergaminenses», destacó.

Durante la jornada estarán presentes distintas secretarías y áreas municipales con puestos de atención, asesoramiento y actividades para toda la comunidad.

Servicios de salud y prevención

Por su parte, la Dra. Erika Peries señaló que la Secretaría de Salud trasladará al barrio muchas de las prestaciones que habitualmente se realizan en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), pensando especialmente en aquellas personas que por cuestiones laborales no pueden concurrir durante la semana.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina .

. Aplicación de vacunas antigripales .

. Vacunación contra COVID-19 .

. Información sobre los servicios del CAPS del barrio.

Participación del área de Salud Mental , que difundirá los dispositivos de atención disponibles en la ciudad.

, que difundirá los dispositivos de atención disponibles en la ciudad. Actividades de Bromatología y Saneamiento Ambiental, con propuestas educativas para niños y familias.

Actividades recreativas para vacaciones de invierno

Además de los servicios municipales, la jornada incluirá propuestas recreativas y culturales pensadas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

Habrá talleres organizados por el área de Cultura, actividades deportivas coordinadas por Deportes, propuestas de Juventud y espacios recreativos para los más chicos.

Batallanez recordó que la última edición, realizada en Barrio Güemes, tuvo una importante participación de vecinos y destacó que el objetivo es que cada encuentro se convierta en un espacio de integración comunitaria.

«No solo buscamos que los vecinos accedan a los servicios del municipio, sino que también puedan compartir un lindo momento en comunidad», expresó.

Desde el Municipio invitan a todos los vecinos de Barrio Hernández y zonas cercanas a acercarse este domingo 26, entre las 14 y las 17 horas, a la Plaza Virgen de Guadalupe, para aprovechar los servicios gratuitos y disfrutar de una tarde con actividades para toda la familia.