Durante una entrevista en «La Mañana de la Radio», por LT35 Radio Mon AM 1540, Natalia, representante de Mutual del Plata Turismo, presentó una divertida propuesta pensada para que los más chicos disfruten durante las vacaciones de invierno y, además, participen por un importante premio.

La agencia renovó su vidriera con una temática inspirada en los personajes de Disney, convirtiéndola en un atractivo paseo para las familias que recorran el centro de Pergamino.

¿Cómo participar?

La propuesta es muy sencilla:

Acercarse a la agencia.

Sacarse una foto en la vidriera temática de Disney.

Subirla a Instagram etiquetando a @mutualdelplataturismo .

. Automáticamente participan del sorteo de una mochila oficial de Disney.

Además, quienes visiten la agencia de lunes a viernes de 9 a 17 horas podrán llevarse un pin de regalo con personajes de Disney.

Una vidriera exclusiva

Natalia explicó que la decoración fue posible gracias al trabajo conjunto con Disney y el operador turístico All Seasons, lo que convierte a la agencia en uno de los pocos espacios con esta ambientación especial.

«Queremos que las familias se acerquen, disfruten de la experiencia y que los chicos se lleven un lindo recuerdo de estas vacaciones», comentó.

¿Dónde está Mutual del Plata Turismo?

La agencia se encuentra en:

📍 Chavarría 538, entre San Nicolás y Alem, Pergamino.

La vidriera permanecerá exhibida durante las vacaciones de invierno para que todos puedan pasar a tomarse la fotografía, incluso fuera del horario de atención.

Los destinos más elegidos

Consultada sobre el movimiento turístico durante el receso invernal, Natalia señaló que quienes planificaron sus vacaciones con anticipación ya se encuentran viajando.

Entre los destinos nacionales más elegidos aparecen:

Cataratas del Iguazú.

El Norte Argentino.

Mientras que, para quienes buscan temperaturas más cálidas, Brasil continúa siendo uno de los destinos internacionales más solicitados.

Próxima salida grupal

Mutual del Plata Turismo también anunció una nueva salida organizada para el 26 de septiembre, con destino a las Aldeas Alemanas de Diamante (Entre Ríos).

Se trata de una excursión de un día completo, con salida desde Pergamino, pensada para quienes buscan escapadas cortas, cómodas y a precios accesibles. Según adelantó Natalia, la propuesta ya cuenta con una gran convocatoria y quedan pocos lugares disponibles.

¡Viví la experiencia!

Estas vacaciones de invierno, acercate a Mutual del Plata Turismo, disfrutá de una vidriera única inspirada en Disney, llevate un pin de regalo y participá por una mochila oficial.

Mutual del Plata Turismo

📍 Chavarría 538 – Pergamino

🕘 Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs.

📲 Instagram: @mutualdelplataturismo