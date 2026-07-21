En una nueva edición del programa «Ahora el Campo», que se emite por LT35 Radio Mon AM 1540, Patricia, propietaria de Vivero Bourgeois, compartió recomendaciones sobre la importancia de los árboles para el ámbito rural y urbano, destacando el valor del asesoramiento profesional al momento de elegir cada especie.

Con más de 103 años de historia, Vivero Bourgeois continúa siendo un referente en Pergamino, ofreciendo soluciones para establecimientos rurales, parques, jardines y espacios urbanos, siempre con un acompañamiento personalizado para que cada planta se adapte al lugar donde será implantada.

La época ideal para plantar

Patricia explicó que el invierno es el momento indicado para plantar árboles de hoja caduca y realizar forestaciones que luego mostrarán todo su desarrollo durante la primavera.

«El trabajo que se hace ahora es el que se disfruta en septiembre y octubre«, señaló, remarcando que una correcta planificación permite obtener mejores resultados tanto en el campo como en jardines particulares.

Árboles para reparo y cortinas de viento

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la importancia de las cortinas forestales y los árboles destinados a proteger establecimientos agropecuarios.

Entre las especies más recomendadas mencionó:

Álamos piramidales.

Álamos de copa.

Casuarinas.

Cipreses.

Aguaribay.

Aromos.

Jacarandás.

Pezuña de buey.

Estas especies permiten generar reparo para animales, reducir el impacto del viento, disminuir el ingreso del polvo en caminos rurales y brindar mayor protección a viviendas y galpones.

Además, explicó que cada establecimiento requiere una planificación diferente según la orientación, la exposición al viento y las necesidades específicas del productor.

Árboles de sombra y paisajismo

Además del uso productivo, Patricia destacó el crecimiento del interés por el paisajismo.

El vivero asesora sobre combinaciones de especies y colores para lograr parques armónicos utilizando variedades como:

Fresno rojo.

Liquidámbar.

Ginkgo biloba.

Árboles nativos.

Ornamentales de diferentes portes.

El objetivo es que cada espacio tenga identidad propia, combinando follajes, alturas y colores durante las distintas estaciones del año.

Frutales para esta temporada

Durante esta época también aumenta la demanda de árboles frutales.

En Vivero Bourgeois pueden encontrarse:

Ciruelos.

Durazneros.

Perales (Williams).

Manzanos.

Nogales pecán.

Limón cuatro estaciones.

Diversas variedades de cítricos.

Cercos vivos y privacidad

Otra de las consultas frecuentes tiene que ver con los cercos vivos.

Para estos casos el vivero recomienda especies como:

Olea texana.

Fotinia.

Cipreses.

Estas variedades permiten formar barreras naturales que brindan privacidad, reducen el viento y requieren bajo mantenimiento.

Asesoramiento personalizado

Uno de los principales diferenciales de Vivero Bourgeois es el acompañamiento al cliente.

Antes de recomendar una planta, el equipo consulta:

La ubicación del terreno.

Tipo de suelo.

Exposición al viento.

Orientación.

Espacio disponible.

Colores de paredes y entorno.

Si la planta será de interior o exterior.

Incluso muchas personas llevan fotografías de sus jardines o frentes de vivienda para recibir una propuesta personalizada sobre la distribución de las especies.

«No nos interesa solamente vender una planta; queremos que viva muchos años y que el cliente disfrute de ella para siempre«, expresó Patricia.

Un vivero con más de un siglo de historia

Fundado hace más de 103 años, Vivero Bourgeois es uno de los comercios más tradicionales de Pergamino.

Patricia recordó el trabajo realizado durante décadas por Silvestre «Tito» Rotelli, junto a un equipo con amplia experiencia que comparte una misma filosofía: priorizar la calidad de las plantas y el acompañamiento permanente al cliente, incluso después de realizada la compra.

Dónde encontrar Vivero Bourgeois

📍 Dirección: Avenida Benigni Norte 1243, Pergamino (camino a San Nicolás, sobre mano derecha, pasando Viajantes).

📱 WhatsApp: 2477-662170

Desde el vivero invitan tanto a productores agropecuarios como a vecinos de la ciudad a acercarse para recibir asesoramiento sobre forestación, árboles de sombra, frutales, cercos vivos, paisajismo y todo tipo de proyectos vinculados con la naturaleza.

Vivero Bourgeois: más de un siglo ayudando a que cada árbol encuentre el lugar ideal para crecer.