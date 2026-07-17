La actriz Claudia Cantero se presentará este sábado a las 21:00 en la sala de Abemus Theatrum de Pergamino con «Muy a mi pesar», un unipersonal escrito y dirigido por Mario Segade que invita al público a reflexionar, desde el humor, sobre el rol de los cuidados, la invisibilización de las mujeres y las cargas que muchas veces asumen en silencio.

Durante una entrevista en La Mañana de la Radio, por Radio Mon AM 1540, Cantero explicó que la protagonista de la obra, Norma, atraviesa una situación dolorosa y decide enfrentarla de una manera muy particular: montando un espectáculo para sus vecinos.

«Norma monta un show para poder tramitar lo que le está ocurriendo, para no desaparecer detrás de esas tareas que muchas veces vuelven invisibles a las mujeres», explicó la actriz.

Lejos de tratarse de un drama convencional, la obra utiliza el humor como herramienta para abordar temas profundos y cotidianos.

«El humor permite tramitar el dolor. Desde ese lugar entra otra información y otra manera de mirar lo que nos pasa», sostuvo Cantero.

Una historia que interpela

La actriz destacó que el espectáculo pone en escena una realidad que muchas mujeres viven cuando les toca asumir responsabilidades de cuidado sin que nadie les pregunte si realmente desean hacerlo.

«Hay una idea muy romantizada de que una tiene que estar siempre para cuidar. Muchas veces no se pregunta si realmente queremos o podemos hacerlo. Es un tema que hoy se está revisando mucho», expresó.

Según explicó, la obra invita a cuestionar la culpa, las obligaciones impuestas y la necesidad de hacerse visibles, incluso en los momentos más difíciles.

Una gira que continúa

«Muy a mi pesar» ya tuvo funciones con gran repercusión en Buenos Aires y Rosario, además de presentarse recientemente en Madrid y Barcelona, dentro de una gira internacional.

Cantero también recordó su vínculo con Pergamino, ciudad que ya visitó en otras oportunidades y donde mantiene amistades desde su época universitaria.

Función en Pergamino

La presentación será este sábado a las 21 horas en la sala de Abemus Theatrum.

Las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 2477-451467.

Con una propuesta que combina sensibilidad, ironía y una fuerte mirada sobre las relaciones humanas, «Muy a mi pesar» promete ser una de las propuestas teatrales destacadas del fin de semana en Pergamino.