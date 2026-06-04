En el marco de la Cartelera Cultural del Fin de Semana que impulsa la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, el escritor pergaminense Bernardo Bonacalza dialogó con Pamela Lombari en el programa La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon AM 1540, antes de su regreso a la ciudad para presentar su primer libro de cuentos, Más alto que el cielo.

Radicado desde hace años en Rosario, Bonacalza contó que la obra es el resultado de un largo proceso de formación y escritura junto al reconocido escritor Pablo Ramos, quien además lo acompañará en la presentación junto a su editor, Isaac Castro, de la editorial Astronauta Ruso.

«Fue una escuela para mí y para muchos compañeros», destacó el autor al recordar los años de trabajo en los talleres literarios que Ramos coordinaba en Rosario. Tras varias etapas de corrección y revisión, el manuscrito fue seleccionado por la editorial para su publicación.

Historias de la vida cotidiana

Más alto que el cielo reúne quince cuentos que transitan el género realista y tienen como protagonistas a trabajadores, padres y personas comunes que enfrentan los desafíos de la vida en las grandes ciudades.

«Son personajes que viven atravesados por la rutina, la soledad y la velocidad de estos tiempos, pero que siempre están en búsqueda del amor», explicó Bonacalza durante la entrevista.

Según el escritor, las historias reflejan pequeñas desilusiones, trabajos que no satisfacen, vínculos complejos y momentos de incertidumbre, aunque siempre aparece una luz de esperanza a través de encuentros inesperados y descubrimientos que ayudan a seguir adelante.

Un regreso cargado de emociones

La presentación tendrá lugar este jueves a las 19 horas en la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en Alsina 165, con entrada libre y gratuita.

Más allá del aspecto literario, el autor reconoció que la actividad tendrá una fuerte carga emocional, ya que será una oportunidad para reencontrarse con familiares, amigos y conocidos de Pergamino después de mucho tiempo.

«Mi mamá ya me pasó una lista de gente que hace muchísimo que no veo. Tengo muchas ganas de estar ahí», expresó entre risas.

La imagen del río como símbolo

Consultado sobre la tapa del libro, que muestra a un hombre pescando frente al río, Bonacalza destacó el trabajo realizado por la diseñadora de Astronauta Ruso y aseguró que la imagen logra representar el espíritu de la obra.

«El hombre frente al río puede significar muchas cosas. Creo que el arte refleja muy bien el corazón del libro», señaló.

La presentación promete ser una velada donde la literatura será protagonista, acompañada por el reencuentro, la conversación y el afecto de quienes compartirán este importante momento en la trayectoria del escritor pergaminense.

Presentación de «Más alto que el cielo»

📍 Escuela Municipal de Bellas Artes (Alsina 165)

📅 Jueves

🕖 19:00 horas

🎟️ Entrada libre y gratuita

Los asistentes también podrán adquirir ejemplares del libro durante la actividad.