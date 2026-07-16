Durante una entrevista en Radio Mon Pergamino, integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) realizaron un balance del operativo desplegado durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina y aprovecharon la oportunidad para brindar recomendaciones fundamentales sobre el uso del servicio de emergencias y la circulación de los vehículos ante el paso de una ambulancia.

Tomás Troia, integrante del SAME, informó que durante la guardia de 24 horas se registraron 25 asistencias, de las cuales cinco estuvieron relacionadas con los festejos desarrollados en distintos puntos de la ciudad.

El trabajador destacó que, si bien esperaban una mayor demanda debido a la masiva convocatoria de vecinos, el operativo se desarrolló con normalidad gracias al trabajo conjunto entre el SAME y las distintas fuerzas de seguridad.

«Pensábamos que iba a haber más problemas por la cantidad de gente, pero gracias al trabajo coordinado se pudo vivir una celebración más familiar y ordenada», señaló.

Cómo actuar cuando se aproxima una ambulancia

Durante la entrevista también hicieron hincapié en la importancia de que los conductores sepan cómo reaccionar cuando escuchan una sirena.

Desde el SAME recomendaron mantener siempre la atención al entorno, evitar que el volumen de la música impida escuchar las sirenas, controlar permanentemente los espejos retrovisores y, en caso de advertir la llegada de un vehículo de emergencia, facilitarle el paso.

En avenidas, explicaron que los vehículos que circulan en el mismo sentido de la ambulancia deben desplazarse hacia la derecha, mientras que quienes vienen en sentido contrario también deben correrse hacia su derecha para dejar libre el centro de la calzada, permitiendo así una circulación más rápida y segura del móvil sanitario.

Llamar siempre al 107

Otro de los mensajes centrales fue la utilización correcta del 107, número exclusivo para emergencias médicas.

Troya explicó que muchas personas llaman primero al 911, lo que genera demoras porque la comunicación debe ser derivada al servicio sanitario.

Además, pidió a los vecinos que, al comunicarse con el 107, respondan todas las preguntas del operador y no corten la llamada hasta que se les indique hacerlo, ya que mientras se obtiene la información necesaria otro operador ya está despachando la ambulancia.

«El operador también puede indicar maniobras que pueden salvar una vida mientras la ambulancia está en camino, como ocurre en casos de atragantamiento o paro cardiorrespiratorio», explicó.

Asimismo, recordó que el SAME interviene en emergencias con riesgo de vida tanto en domicilios como en la vía pública y solicitó hacer un uso responsable del servicio para garantizar la disponibilidad de las ambulancias ante situaciones críticas.

La importancia de la prevención

Antes de finalizar la entrevista, el personal del SAME dejó un mensaje dirigido a toda la comunidad sobre la prevención de los siniestros viales.

Insistieron en la utilización permanente del cinturón de seguridad, el casco en motociclistas y bicicletas, y las sillitas de retención infantil para los niños.

Según remarcaron, estos elementos marcan una enorme diferencia al momento de un accidente y, en muchos casos, pueden salvar vidas.

Finalmente, agradecieron el espacio brindado por Radio Mon para difundir recomendaciones que contribuyen a mejorar la seguridad y el cuidado de todos los vecinos de Pergamino.