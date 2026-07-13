En el marco del 13 de julio, el secretario general de Luz y Fuerza Pergamino, Claudio Schiavoni, repasó la actualidad del sector, resaltó el trabajo conjunto con la Cooperativa Eléctrica y envió un mensaje de reconocimiento a los trabajadores.

Con motivo del Día del Trabajador de la Electricidad, que se conmemora cada 13 de julio en recuerdo de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza en 1948, el secretario general del gremio en Pergamino, Claudio Schiavoni, destacó la labor de los trabajadores del sector y puso en valor la relación que mantienen con la Cooperativa Eléctrica.

Durante una entrevista radial, Schiavoni recordó que Pergamino fue una de las ciudades que participó de la asamblea fundacional de la Federación y afirmó que el gremio atraviesa un contexto complejo, marcado por la situación económica del país, aunque remarcó que la unidad entre los trabajadores sigue siendo uno de los principales pilares de la organización.

«Hay muchos trabajadores que todos los días hacen posible que los vecinos tengan el servicio, incluso buscando alternativas para quienes atraviesan dificultades», señaló.

El dirigente destacó además el trabajo conjunto entre el sindicato y la Cooperativa Eléctrica, una relación que, aseguró, permitió fortalecer la prestación del servicio y sostener las fuentes laborales. En ese sentido, remarcó la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de proyectos vinculados a energías renovables, como el futuro parque solar, sin afectar los puestos de trabajo.

Schiavoni también resaltó la importancia de la capacitación permanente y del recambio generacional dentro del gremio, al tiempo que valoró el crecimiento de la infraestructura y los servicios que brinda Luz y Fuerza a nivel nacional, especialmente en materia de salud, turismo y hotelería.

En cuanto a las actividades por la fecha, informó que durante la jornada del domingo se realizó un homenaje a trabajadores fallecidos junto a jubilados y pensionados del sector, mientras que el encuentro de camaradería con los afiliados se llevará a cabo el próximo viernes.

Finalmente, el secretario general envió un mensaje a los trabajadores de la energía eléctrica, a quienes agradeció por el compromiso diario. «Son ellos quienes están en la trinchera, enfrentando las tormentas, los cortes y las dificultades para garantizar un servicio esencial para toda la comunidad», expresó.

Asimismo, convocó a mantener la unidad del movimiento obrero frente al complejo escenario económico y social que atraviesa el país, destacando el diálogo y la solidaridad como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos actuales.