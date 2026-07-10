En su editorial de «Nuestro Tiempo», el periodista analizó los hechos que conmocionaron a Pergamino y llamó a reflexionar sobre el deterioro de los vínculos sociales, la salud mental y la pérdida de valores.

Los últimos acontecimientos registrados en Pergamino volvieron a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a toda la sociedad. En ese contexto, el periodista Carly Antúnez Clerc, durante su editorial en «Nuestro Tiempo», programa que se emite cada tarde por LT35 Radio Mon AM 1540, invitó a los oyentes a detenerse y reflexionar sobre una realidad que, según expresó, ya no puede seguir siendo ignorada.

El conductor hizo referencia a distintos episodios ocurridos en la ciudad durante los últimos días, entre ellos varios suicidios, hechos de violencia y otros casos que reflejan un escenario social cada vez más complejo.

«Detrás de cada una de estas situaciones hay historias personales que merecen absoluto respeto. No se trata de buscar explicaciones simples ni de señalar culpables, sino de comprender que estamos frente a un problema que nos involucra como sociedad», sostuvo.

Durante su análisis, Antúnez Clerc remarcó que la salud mental debe ocupar un lugar central dentro de las preocupaciones de la comunidad y advirtió que muchas veces estas problemáticas quedan relegadas frente a otros temas de la agenda pública.

El periodista también relacionó estos hechos con un contexto marcado por la incertidumbre económica, la presión cotidiana, el aislamiento, la pérdida de referencias sociales y el corrimiento de valores que durante generaciones sirvieron como guía para la convivencia.

En ese sentido, reflexionó sobre cómo la necesidad de aparentar éxito, el individualismo y la búsqueda permanente de reconocimiento han ido desplazando valores como la solidaridad, la honestidad, el respeto y el compromiso con el otro.

Además, expresó su preocupación por el incremento de distintos indicadores sociales que afectan a la comunidad, como los hechos de violencia, las denuncias por delitos sexuales, el creciente consumo de psicofármacos y la circulación de discursos de odio que alimentan la confrontación permanente.

A lo largo del editorial insistió en que el primer paso para enfrentar cualquier problemática colectiva es reconocer su existencia.

«Cuando una sociedad niega sus problemas, difícilmente pueda encontrar soluciones. Lo primero es asumir que algo nos está pasando», señaló.

Finalmente, Antúnez Clerc convocó a recuperar el diálogo, la empatía y el compromiso comunitario como herramientas fundamentales para reconstruir el tejido social y brindar contención a quienes atraviesan momentos difíciles.

El editorial completo puede volver a escucharse a través de la programación de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, donde «Nuestro Tiempo» propone cada tarde un espacio de análisis y reflexión sobre la actualidad local, provincial y nacional.

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento de sufrimiento emocional o pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda. Hablar con una persona de confianza o con un profesional de la salud mental puede marcar una diferencia.

Editorial Completo: