Un violento femicidio ocurrido este miércoles en la ciudad de Junín conmocionó a la región y tuvo su desenlace en Pergamino, donde efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) lograron detener al presunto autor del crimen tras un amplio operativo de búsqueda.

La víctima fue identificada como Mercedes Errapán, de 32 años, quien fue hallada sin vida en una vivienda ubicada sobre calle Iberlucea, entre Belgrano y Lavalle, en la ciudad de Junín. De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, la mujer presentaba un disparo en la cabeza.

Según la investigación, tras cometer el crimen el sospechoso, identificado como Bonafe, escapó en motocicleta con destino a Pergamino acompañado por la hija menor de edad de la víctima. Las primeras informaciones indican que la niña habría sido obligada a acompañarlo durante la fuga.

El seguimiento realizado mediante el sistema de monitoreo permitió reconstruir gran parte del recorrido. A las 10:34, las cámaras registraron al sospechoso circulando por la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de Rafael Obligado, en el partido de Rojas, conduciendo la motocicleta con la menor como acompañante.

Los investigadores creen que, kilómetros más adelante, abandonó el rodado al costado de la ruta y continuó la fuga haciendo dedo.

A las 11:50, un docente que transitaba por la intersección de la Ruta Nacional 188 y la Ruta Provincial 30 los levantó sin conocer la situación y los trasladó hasta Pergamino.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que ambos descendieron del vehículo a las 12:28 en la esquina de Yrigoyen y Rocha. Apenas cinco minutos después ingresaron a un kiosco ubicado sobre avenida de Mayo, mientras las fuerzas de seguridad ya seguían de cerca sus movimientos.

A partir del alerta emitido por las autoridades de Junín, se desplegó un importante operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambas ciudades. La Jefatura Departamental de Seguridad de Pergamino implementó un operativo cerrojo en los accesos, mientras que personal de la DDI, el Comando de Patrullas y otras dependencias avanzaban en la localización del sospechoso.

La búsqueda concluyó en las inmediaciones de avenida Alsina y Becerra, donde el hombre fue finalmente ubicado. Al advertir la presencia policial, ingresó junto a la niña en un sector con vegetación y tomó un cuchillo, apoyándolo sobre el cuello de la menor mientras amenazaba con matarla si los efectivos se acercaban.

Ante la crítica situación, los policías rodearon el lugar e iniciaron una negociación que se extendió durante varios minutos. Gracias al trabajo coordinado de los efectivos, el sospechoso finalmente depuso su actitud y pudo ser reducido, esposado y desarmado sin que la menor sufriera lesiones.

Durante la aprehensión también fue secuestrada la mochila que llevaba consigo, la cual contendría elementos considerados de interés para la investigación y que podrían vincularlo directamente con el homicidio ocurrido en Junín.

La niña fue inmediatamente puesta a resguardo y recibió asistencia médica y psicológica por parte de los organismos competentes.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente la mecánica del femicidio y determinar todas las circunstancias que rodearon el hecho que conmociona a Junín, Pergamino y toda la región.