PERGAMINO.– El Club Comunicaciones Pergamino difundió este jueves un comunicado oficial en relación con los hechos que tomaron estado público a través de publicaciones en redes sociales y que actualmente son materia de investigación judicial.

Desde la institución señalaron que, tras tomar conocimiento de la denuncia, se pusieron a disposición de las partes involucradas y de los organismos competentes, remarcando que han permitido el accionar de la Justicia «en tiempo y forma» y que continuarán colaborando con todo requerimiento que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

En el documento, la entidad destacó sus 84 años de trayectoria vinculada a la formación y contención de niñas, niños y adolescentes, y expresó su rechazo a cualquier hecho de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Asimismo, la Comisión Directiva sostuvo que no corresponde a la institución emitir juicios sobre los hechos denunciados, ya que la responsabilidad de determinar lo ocurrido recae exclusivamente en la Justicia, organismo en el que manifestaron confiar plenamente.

El club indicó además que se mantiene atento y disponible para asistir tanto a las familias involucradas como a los organismos intervinientes, reafirmando su compromiso con el cuidado, respeto y protección de las infancias.

Por otra parte, solicitaron a los medios de comunicación y a la comunidad en general un tratamiento responsable y respetuoso de la situación, especialmente por tratarse de menores de edad, evitando cualquier acción que pueda derivar en su revictimización.

Finalmente, desde Comunicaciones Pergamino señalaron que continuarán actuando con prudencia y responsabilidad para no interferir en el proceso judicial, al tiempo que procuran garantizar el normal funcionamiento de la institución y el bienestar de quienes forman parte de ella.

«Confiamos y respetamos el desarrollo de la labor de la Justicia», expresaron desde la Comisión Directiva en el cierre del comunicado oficial.