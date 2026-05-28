En el móvil del programa “La Mañana de la Radio” de LT35 Radio Mon Pergamino, Fernanda Gercovich se refirió a la renovación parcial de autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino y destacó la continuidad del trabajo institucional en un contexto complejo para el sector comercial.

La dirigente confirmó que la renovación se realizó por consenso y valoró el compromiso del equipo directivo encabezado junto a Maximiliano Cubino.

“Estamos muy contentos de seguir trabajando por Pergamino y mantener la apertura que viene teniendo la Cámara en estos años”, expresó.

Gercovich realizó además un balance positivo de la gestión y remarcó el esfuerzo que realizan quienes integran la institución de manera ad honorem para acompañar a comerciantes, empresarios y prestadores de servicios de la ciudad.

Durante la entrevista, también habló sobre la difícil situación que atraviesa el comercio local debido a la caída del consumo, los costos fijos y la transformación de las modalidades de venta.

“El pergaminense tiene que entender que entre nosotros no somos competidores, la competencia está afuera. Cuando trabajamos en conjunto encontramos el verdadero camino del crecimiento”, sostuvo.

Asimismo, resaltó el rol social, cultural y educativo que impulsa la Cámara en Pergamino, acompañando actividades y eventos que fortalecen la identidad local y generan movimiento económico.

La asamblea de renovación contó con la presencia de empresarios, comerciantes y ex dirigentes de la institución, quienes acompañaron el inicio de esta nueva etapa de gestión.