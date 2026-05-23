Durante una entrevista realizada en el programa matutino de LT35 Radio Mon Pergamino, representantes de distintas áreas municipales presentaron la cuarta edición del tradicional “Mercado Patrio”, que se llevará a cabo este domingo 25 de mayo en el Parque Belgrano.

El evento, que ya se convirtió en un clásico de la ciudad para conmemorar la Revolución de Mayo, se desarrollará de 11 a 17 horas en el sector del tinglado de Juventud, con propuestas gastronómicas, culturales y recreativas para toda la familia.

Desde la organización destacaron que el Mercado Patrio busca revalorizar las tradiciones argentinas y ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y visitantes de la región. “La propuesta es gastronómica, cultural y también artesanal, todo vinculado a nuestra identidad y nuestras costumbres”, señalaron durante la presentación.

En el escenario habrá espectáculos musicales y de danza con la participación del Grupo Identidad de Acevedo, Corita Tuliani, el Ballet Municipal y Marcos Emanuel, quienes animarán la jornada con música y expresiones tradicionales.

Además, desde el área de Ceremonial y Protocolo remarcaron el trabajo realizado en la ambientación del predio, generando un clima totalmente patrio para acompañar la celebración del 25 de Mayo.

En cuanto a la gastronomía, quienes se acerquen podrán disfrutar de locro, empanadas, carnes, pastelitos y otras comidas típicas. También habrá opciones sin gluten y propuestas veganas, sumándose así alternativas para todos los públicos.

Por su parte, la Subsecretaría de Deportes también formará parte del evento con juegos tradicionales de época como bochas, balero, taba y el clásico juego del sapo, pensado para que grandes y chicos puedan compartir una jornada recreativa.

Desde el Municipio destacaron además que cada año crece la participación de visitantes de distintas ciudades de la región, consolidando al Mercado Patrio como uno de los eventos más convocantes de la fecha patria en Pergamino.

La invitación quedó abierta para toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, en una jornada que combinará tradición, cultura, gastronomía y entretenimiento en un ambiente bien argentino.

Entrevista Completa: