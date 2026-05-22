El deporte regional vive un nuevo fin de semana repleto de actividad y todas las miradas estarán puestas en el Torneo Federal A, donde Club Atlético Douglas Haig buscará seguir sumando fuera de casa.

Este sábado desde las 15:30, el conjunto pergaminense enfrentará a Club Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la décima fecha del campeonato, con arbitraje de Franco Morón, de la Liga de General Pico.

La gran cobertura deportiva podrá seguirse en vivo por LT35 Radio Mon Pergamino con transmisión especial de AM 1540 desde las 14:30, llevando toda la pasión del “Fogonero” a cada rincón de la región.

La fecha del Federal A también tendrá estos encuentros:

9 de Julio de Rafaela vs Sportivo Belgrano

Escobar FC vs Independiente de Chivilcoy

Sportivo Las Parejas vs El Linqueño

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Se juegan los octavos del Seis Ligas

El Torneo Seis Ligas tendrá este fin de semana los partidos de ida de los octavos de final de Primera División, con una agenda cargada entre domingo y lunes:

Villa Sanguinetti vs Compañía General

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Racing Club de Pergamino

Barracas de Colón vs Porteño de Colón

El Huracán de Rojas vs Argentino de Pergamino

Juventud de Pergamino vs CUSA

Obras Sanitarias de Arrecifes vs Racing Club de Colón

El Fortín de Colón vs Defensores de Salto

Unión de Carabelas vs Argentino de Rojas

Básquet local: arranca la fecha 12

La duodécima fecha del básquet de Primera División comenzará este viernes con dos encuentros:

Alianza de Colón vs Juventud de Pergamino

Sirio Libanés vs Sportivo Rojas

La programación continuará el lunes con Ricardo Gutiérrez frente a Comunicaciones y Argentino de Pergamino ante Pampa de Salto.

El cierre será el martes con el duelo entre Sports y Gimnasia y Esgrima de Pergamino.

Joaquín Debeljuh vuelve al Mundial de Rally Raid

El piloto pergaminense Joaquín Debeljuh Taruselli afrontará desde este domingo el Desafío Ruta 40, tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, competencia que recorrerá caminos de San Juan y Mendoza hasta el viernes 29 de mayo.

Julia Riera quedó afuera de Roland Garros

La tenista pergaminense Julia Riera no logró ingresar al cuadro principal de Roland Garros tras caer en la tercera ronda de la clasificación ante la rusa Alina Korneeva por 6-3 y 6-2.

Ciclismo: actividad reprogramada en El Panorámico

El Club Ciclista Unidos Pergamino confirmó para el próximo lunes desde las 9:30 la cuarta fecha de la temporada en el circuito El Panorámico, jornada que había sido suspendida por las malas condiciones climáticas. También se disputará la tercera fecha del campeonato de mountain bike.