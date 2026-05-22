En una entrevista realizada en el programa de la mañana de LT35 Radio Mon Pergamino, el secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giuliani, brindó detalles sobre las distintas obras que se están ejecutando en la ciudad, los nuevos planes de asfaltado y los proyectos urbanos que el Municipio tiene en carpeta.

Durante la charla radial, Giuliani explicó que ya concluyó la primera etapa del plan anual de asfalto y confirmó que en las próximas horas se abrirá una nueva licitación para continuar con la segunda etapa de obras.

Uno de los sectores incluidos será el barrio Procrear, donde los trabajos se realizarán en dos etapas debido a la gran superficie que abarca el proyecto. Según detalló el funcionario, se ejecutarán alrededor de 30 mil metros cuadrados de pavimento distribuidos en distintas calles del barrio.

Además, las nuevas obras también alcanzarán sectores de Solares del Norte, calles transversales pendientes y otras zonas que aún requieren intervención.

Comenzará la remodelación de la Plaza 25 de Mayo

Uno de los anuncios más destacados de la entrevista fue la confirmación del inicio de las obras de renovación de la Plaza 25 de Mayo.

Giuliani informó que la obra ya fue licitada y adjudicada, por lo que los trabajos comenzarían en los próximos días. El proyecto contempla el recambio completo del piso, la puesta en valor de las luminarias coloniales, la recuperación de las glorietas originales y la renovación del mobiliario urbano.

En ese marco, también aclaró la polémica generada sobre una supuesta apertura vehicular atravesando la plaza.

“El proyecto nunca contempló dividir la plaza ni transformarla en una calle”, aseguró. Y explicó que únicamente se dejará preparada una zona del piso para soportar eventualmente el tránsito vehicular en casos específicos, como eventos o tareas de mantenimiento.

Debate por la circulación vehicular en la peatonal

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de habilitar parcialmente el tránsito vehicular en la peatonal San Nicolás.

Según indicó Giuliani, desde Desarrollo Urbano consideran que el tramo entre Florida y San Martín podría permitir circulación de vehículos en determinados horarios, aunque aclaró que esa decisión dependerá del Concejo Deliberante.

La propuesta apunta a combinar el uso peatonal con horarios limitados para vehículos, buscando revitalizar la actividad comercial y mejorar aspectos vinculados a la seguridad.

Nuevos proyectos urbanos para Pergamino

Durante la entrevista, Giuliani también adelantó que se trabaja en un nuevo proyecto para abrir el tramo del ex Ferrocarril Belgrano entre Yrigoyen y Ugarte, conectando esa zona con el Parque Belgrano.

Además, confirmó avances en tareas de asfaltado sobre calle Ugarte y trabajos pendientes de señalización en la bicisenda de Jáuregui hacia barrio Mastrángelo.

“Hay muchos perfiles preparados para ser candidatos”

Sobre el escenario político de cara a las próximas elecciones, Giuliani descartó una eventual candidatura a intendente, aunque destacó que dentro de la actual gestión existen distintos funcionarios capacitados para asumir ese desafío.

También se refirió a la situación del radicalismo local y valoró el acuerdo alcanzado para evitar internas partidarias, aunque reconoció que dentro del espacio conviven diferentes visiones políticas sobre el futuro de Pergamino.

Entrevista Completa: