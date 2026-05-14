En diálogo con el programa La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon Pergamino, Juan Manuel Batallanes brindó detalles sobre la jornada “Ideas para una Reforma Política en la Provincia”, que se desarrollará este jueves desde las 17 horas en la Biblioteca Menéndez de Pergamino.

La convocatoria, organizada por sectores de la UCR, Cambio Federal y la Coalición Cívica ARI, reunirá a dirigentes políticos, especialistas y académicos para debatir distintas propuestas vinculadas a una posible reforma política en la provincia de Buenos Aires.

Entre los principales ejes del encuentro se destacan el desdoblamiento de elecciones, la implementación de la boleta única y la autonomía municipal, tema que Batallanes calificó como “fundamental” para fortalecer el funcionamiento de los municipios bonaerenses.

“El municipio adquiere cada vez más responsabilidades, pero muchas veces sin la autonomía financiera ni las herramientas necesarias para responder a las demandas de la sociedad”, sostuvo.

El dirigente radical explicó además que la actividad será abierta a toda la comunidad y contará con una modalidad mixta: algunos expositores participarán de manera presencial y otros lo harán vía Zoom debido a compromisos legislativos en el Congreso y la Legislatura.

Durante la entrevista, Batallanes también se refirió al presente del radicalismo local y nacional, destacando la importancia de fortalecer al partido y volver a conectar con las demandas de la sociedad.

“Tenemos que dejar de discutir solamente cuestiones internas y volver a hablar de los problemas reales de la gente”, afirmó, remarcando además la necesidad de formar nuevos cuadros políticos y recuperar banderas históricas del radicalismo como la defensa de la educación y la universidad pública.

En ese sentido, señaló que el radicalismo debe adaptarse a los nuevos tiempos políticos y entender la lógica de las coaliciones, aunque insistió en que primero debe consolidarse como “un partido vigoroso” antes de definir estrategias electorales más amplias.

Finalmente, Batallanes invitó a toda la comunidad pergaminense a participar del encuentro en la Biblioteca Menéndez, destacando que será un espacio abierto al intercambio de ideas y propuestas para fortalecer la democracia y modernizar el sistema político bonaerense.

Entrevista completa: