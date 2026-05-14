En el marco del programa “La Mañana de la Radio” de LT35 Radio Mon Pergamino, la directora del área de Innovación y Desarrollo del Municipio, Aurelia Furnari, brindó detalles sobre la convocatoria destinada a empresas, PyMES y emprendimientos locales que quieran participar de la ronda de negocios y del stand institucional que Pergamino tendrá en Agroactiva 2026.

La funcionaria explicó que el Municipio viene trabajando para fortalecer la presencia de Pergamino en una de las muestras agroindustriales más importantes del país, apostando este año a una propuesta renovada con dos grandes objetivos: atraer inversiones y potenciar a los emprendimientos locales vinculados al sector agro bio industrial.

“Queremos mostrar a Pergamino como una ciudad preparada para recibir inversiones, con alivios fiscales, parques industriales y un fuerte ecosistema de innovación tecnológica”, destacó Furnari durante la entrevista.

Dentro del espacio institucional que tendrá Pergamino en Agroactiva, participarán áreas municipales vinculadas al régimen de promoción industrial, además de representantes de parques industriales y entidades como la UNNOBA y la Estación Experimental INTA, con el objetivo de difundir el potencial productivo y tecnológico de la ciudad.

Por otra parte, los días miércoles 3 y jueves 4 de junio se desarrollará una ronda de negocios especialmente pensada para emprendimientos, PyMES y pequeñas empresas locales. Allí podrán presentar sus servicios, generar contactos y ampliar oportunidades comerciales.

Según explicó Furnari, ya hay 13 empresas inscriptas, muchas de ellas relacionadas con servicios de drones, agricultura de precisión, microbiología y tecnología aplicada al agro. Además, remarcó que la convocatoria está abierta a empresas de todos los tamaños, siempre que estén vinculadas al sector agroindustrial.

“Nos interesaba especialmente darles visibilidad a las pequeñas empresas y emprendedores, porque muchas veces son quienes más dificultades tienen para acceder a estos espacios”, señaló.

¿Cómo participar?

La convocatoria está dirigida a:

Empresas agroindustriales

PyMES

Startups AgTech y Biotech

Proveedores de servicios y tecnología

Industrias de agregado de valor

El funcionamiento de la ronda de negocios será mediante agendas personalizadas de reuniones:

La empresa se inscribe indicando qué ofrece y qué busca Se genera una agenda de contactos compatibles Se realizan reuniones de 15 a 20 minutos Cada participante rota según su cronograma para maximizar contactos y oportunidades

La inscripción permanecerá abierta durante todo el fin de semana y se realiza de manera online a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción Agroactiva 2026

Además, los interesados pueden obtener más información ingresando al perfil oficial de Instagram de la Agencia de Desarrollo Local de Pergamino:

Instagram Agencia de Desarrollo Pergamino

Entrevista completa: