El móvil de Radio Mon AM 1540, a cargo de Gabriel Di Falci, recogió testimonios tras la presentación oficial del 13º Congreso Nacional del Maíz, que se llevará a cabo en agosto en la ciudad de Pergamino. El anuncio se realizó en el marco del programa “La Mañana de la Radio”, conducido por Claudio Santamaría y Pamela Lombaria.

Una de las voces protagonistas fue la de la arquitecta Rosana Nardi, representante de Agroactiva, quien expresó el orgullo de formar parte de la organización del evento en la ciudad. “Es una enorme felicidad estar coorganizando este congreso en nuestra casa, junto a entidades tan prestigiosas”, señaló, destacando además que esta edición coincide con el 50º aniversario de la primera realización del Congreso Nacional del Maíz.

Nardi remarcó la importancia del trabajo articulado con instituciones como el INTA, la UNNOBA, Aviamba y el grupo CRU, subrayando el valor académico y técnico del encuentro, orientado a fortalecer el desarrollo del sector agropecuario.

Por su parte, el secretario de Gobierno del municipio, Karim Dib, transmitió el acompañamiento del Estado local y agradeció la elección de la ciudad como sede. En representación del intendente Javier Martínez, quien no pudo estar presente, Dib aseguró que el municipio trabajará para estar “a la altura del congreso”, brindando servicios y condiciones adecuadas para recibir a los participantes.

Durante la presentación también estuvieron presentes el ingeniero Carlos Sosa, el director del INTA Pergamino, ingeniero Horacio Azares, y autoridades de la UNNOBA, entre ellas su rector Guillermo Tamarit.

El Congreso Nacional del Maíz se perfila como un evento clave para el sector, con una fuerte impronta académica y productiva, y con Pergamino como epicentro de un encuentro que reunirá a referentes, investigadores y productores de todo el país.

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