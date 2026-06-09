En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, celebrado el pasado 3 de junio, el Parque de Educación Vial de Pergamino realizará una jornada especial de capacitación y actividades recreativas bajo el lema «Pedaleando Juntos», destinada a promover la seguridad vial, el uso responsable de la bicicleta y la formación de futuros peatones y ciclistas conscientes.

La propuesta tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio en el Parque Belgrano y estará dividida en dos grandes espacios. Durante la mañana se desarrollará una capacitación destinada a profesores y estudiantes de Educación Física, mientras que por la tarde las actividades estarán orientadas a niños de la primera infancia acompañados por sus familias.

Ana Clara Luján, integrante del equipo organizador, explicó que la iniciativa surgió como una oportunidad para reforzar conceptos vinculados a la educación vial desde edades tempranas.

«Nos pareció una buena ocasión para hacer hincapié en la seguridad vial, incorporar normas de tránsito seguras y formar a nuestros futuros peatones responsables», señaló.

La jornada es impulsada por un equipo interdisciplinario integrado por docentes, coordinadores y profesionales de distintas áreas que trabajan durante todo el año en el Parque de Educación Vial. Entre ellos se encuentran la docente Marisa, la coordinadora de Educación Vial Daniela y el equipo de apoyo conformado por Gaby y Fabiana.

Capacitación para docentes

Uno de los ejes principales de la propuesta estará orientado a los profesores de Educación Física, quienes recibirán herramientas pedagógicas para trasladar los contenidos a las escuelas.

Según explicaron desde la organización, la capacitación busca fortalecer el rol de estos profesionales como referentes directos de los niños dentro de las instituciones educativas, multiplicando así el alcance de los conocimientos sobre movilidad segura.

Para esta instancia llegará especialmente a Pergamino la profesora Karina Romio, profesional con más de 30 años de experiencia en instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires, instructora de Vida en la Naturaleza y especialista en estrategias de inclusión.

Actividades para cada edad

Por su parte, la docente Marisa detalló que las actividades infantiles estarán organizadas en tres niveles según la edad de los participantes.

El Nivel 0 estará destinado a niños de entre 3 y 5 años y trabajará especialmente el desarrollo del equilibrio.

El Nivel 1 incluirá a niños de 5 a 7 años, mientras que el Nivel 2 estará dirigido a chicos de entre 8 y 12 años, incorporando contenidos vinculados al funcionamiento de la bicicleta, el uso de los elementos de seguridad y las normas básicas para circular de manera segura.

Desde el Parque remarcaron que el tránsito es una construcción colectiva y que los niños participan desde muy pequeños como pasajeros, peatones y ciclistas, por lo que resulta fundamental incorporar hábitos seguros desde la infancia.

Además, destacaron la importancia de la participación familiar para acompañar el proceso de aprendizaje y generar espacios compartidos en torno al uso de la bicicleta.

Proyecto itinerante

Durante la entrevista también se adelantó que uno de los proyectos previstos para este año es la creación de un Parque de Educación Vial itinerante que recorrerá localidades y pueblos del Partido de Pergamino.

La iniciativa busca acercar las actividades y capacitaciones a instituciones educativas de distintos puntos del distrito, ampliando el alcance de las acciones de prevención y educación vial.

Inscripción gratuita

La participación en todas las actividades será gratuita, aunque los cupos son limitados.

Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales del Parque de Educación Vial o comunicarse al WhatsApp 2477-698982 para realizar consultas y acceder al enlace de inscripción.

Finalmente, desde la organización agradecieron el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social y destacaron el respaldo permanente del secretario Juan Manuel Batallanés para impulsar nuevas propuestas vinculadas al cuidado, la autonomía y la construcción de una comunidad más segura.