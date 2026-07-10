La Granja San Camilo vive un fin de semana muy especial con motivo de la celebración de su santo patrono. En diálogo con el móvil de LT35 Radio Mon, Juanito Cabrera contó cómo comenzaron las actividades y destacó el acompañamiento de la comunidad en cada una de las propuestas.

La primera jornada tuvo como protagonista una obra de teatro realizada por los jóvenes que forman parte del proceso de recuperación en la institución. La presentación, dirigida por el profesor Martín Lencina, se llevó a cabo en el Teatro Unión y contó con una gran respuesta del público.

«Fue algo hermosísimo. Los chicos pudieron mostrar el trabajo que vienen realizando y recibir el aplauso de sus familias y de toda la comunidad», expresó Cabrera, quien remarcó la importancia que tiene ese reconocimiento para fortalecer la autoestima de quienes atraviesan un proceso de recuperación.

Misa por San Camilo

Las celebraciones continuarán este sábado 11 de julio con la misa en honor a San Camilo, que se realizará a las 16 horas en La Granja y será presidida por el padre Ariel Buzzo.

Desde la institución invitaron a toda la comunidad a participar de este momento de oración, especialmente por los jóvenes que luchan contra las adicciones y por sus familias.

«Así como ayer fue un momento para aplaudir a los jóvenes que quieren salir adelante, también es importante reunirnos para rezar por ellos y por tantos otros que atraviesan esta problemática», señaló Cabrera.

En evaluación el guiso solidario

Respecto al tradicional guiso de lentejas previsto para el domingo, Cabrera explicó que la realización del evento estaba siendo evaluada debido a la baja venta de tarjetas.

Reconoció que la situación económica afecta a todas las instituciones y obliga a redoblar esfuerzos para sostener las actividades solidarias.

«Hoy todas las instituciones están organizando eventos para recaudar fondos y sabemos que la gente quiere colaborar, pero no siempre puede hacerlo con todas», comentó. La decisión final sería comunicada a través de las redes sociales de La Granja.

Un llamado a volver a encontrarnos

Durante la entrevista, el diálogo también abordó una preocupación que atraviesa a toda la comunidad: los recientes suicidios ocurridos en Pergamino.

Con una profunda reflexión, Juanito Cabrera invitó a recuperar los vínculos humanos y prestar más atención a quienes atraviesan momentos difíciles.

«Vivimos cada vez más conectados a las pantallas, pero más solos. Necesitamos volver a mirarnos, escucharnos y preguntarnos cómo está el otro», afirmó.

Además, sostuvo que muchas veces un gesto sencillo puede marcar la diferencia.

«A veces un mate en silencio también es un diálogo. No siempre hacen falta las palabras; hace falta la presencia, una mirada, una sonrisa, decir ‘acá estoy'», expresó.

Finalmente, Cabrera pidió que las dolorosas situaciones vividas en las últimas semanas sirvan para fortalecer la solidaridad y el compromiso comunitario.

«Ojalá estas situaciones nos ayuden a unirnos, a encontrarnos y a darle una mano a quienes más lo necesitan», concluyó.

Entrevista Completa: