No se trata solamente de vender un paquete turístico. En Santiago Ceccoli Viajes aseguran que su diferencial está en acompañar a cada pasajero desde el primer momento, ofreciendo asesoramiento personalizado, seguridad y la tranquilidad de contar con una empresa familiar que responde antes, durante y después del viaje.

Durante una entrevista en LT35 Radio Mon Pergamino, Santiago Ceccoli padre y Santiago Ceccoli hijo, titulares de la agencia, repasaron el presente de la empresa, el crecimiento de las salidas grupales y las tendencias que marcan el turismo nacional e internacional.

Salidas grupales con acompañamiento desde Pergamino

Uno de los servicios que más crecimiento tuvo en los últimos años son las salidas grupales acompañadas por los propios titulares de la agencia.

Este año ya realizaron viajes a Perú y a Turquía y Grecia, ambos con cupos completos, mientras que la próxima salida al sur de Italia ya se encuentra totalmente vendida.

El concepto es claro: los pasajeros salen desde Pergamino acompañados por uno de los integrantes de la familia Ceccoli, quien se ocupa de todos los detalles del viaje.

Desde el check-in hasta la organización diaria, el objetivo es que los viajeros solo se dediquen a disfrutar.

«Nosotros no solamente vendemos viajes. Creamos experiencias y acompañamos a la gente durante todo el recorrido», resumieron.

Una propuesta ideal para quienes viajan solos

Uno de los aspectos más valorados por los pasajeros es la posibilidad de integrarse a un grupo, incluso cuando viajan solos.

Muchas personas postergan sus vacaciones porque no tienen con quién compartir el viaje. En Santiago Ceccoli Viajes encontraron una solución.

Durante las salidas grupales se genera un clima de compañerismo que hace que muchos pasajeros terminen formando amistades que luego continúan viajando juntas.

Incluso varios de los grupos que participaron de las primeras experiencias ya comenzaron a organizar nuevos recorridos para 2027.

Experiencia, asesoramiento y conocimiento real de los destinos

Con más de tres décadas de trayectoria, la agencia apuesta a un asesoramiento basado en la experiencia propia.

Los integrantes del equipo conocen personalmente la mayoría de los destinos que comercializan, lo que les permite brindar recomendaciones concretas sobre hoteles, circuitos, conexiones aéreas y lugares que realmente valen la pena.

Muchas veces, explicaron, elegir un hotel mejor ubicado o un vuelo con una escala más corta termina siendo una inversión inteligente.

«Un hotel que cuesta apenas unos dólares más pero está en el centro puede hacer ahorrar mucho dinero en transporte y, sobre todo, tiempo para disfrutar del viaje», explicaron.

Destinos para todos los gustos

Aunque históricamente fueron identificados con los grandes viajes internacionales, desde la agencia remarcan que también trabajan intensamente con turismo nacional.

Entre los destinos más solicitados aparecen:

Europa clásica e itinerarios personalizados.

Italia, España, Francia e Inglaterra.

Croacia, República Checa y Escandinavia.

Estados Unidos, Nueva York, Miami, Orlando y la Costa Oeste.

Caribe: México, República Dominicana, Aruba, Curazao y Jamaica.

Brasil, desde Río de Janeiro y Búzios hasta destinos menos tradicionales.

Sudeste Asiático con propuestas que combinan Tailandia y Dubái.

Australia y Nueva Zelanda.

Argentina, con circuitos por el Norte, Patagonia, Cataratas, Mendoza, Ushuaia, El Calafate y Puerto Madryn.

Planes de pago flexibles

Otro de los puntos destacados fue la posibilidad de organizar el pago del viaje de manera flexible.

Según explicaron, normalmente solo es necesario asegurar el valor del pasaje aéreo, mientras que el resto del viaje puede abonarse en cuotas o incluso cancelarse hasta 45 días antes de la salida.

La propuesta permite adaptar cada presupuesto para que más personas puedan concretar el viaje que desean.

La importancia de contar con una agencia que responde

Los Ceccoli también hicieron hincapié en una diferencia fundamental frente a las plataformas de venta online.

Cuando surge un inconveniente —como una cancelación, una enfermedad o una contingencia durante el viaje— la agencia gestiona directamente los reclamos con aerolíneas, hoteles y operadores.

Recordaron incluso situaciones extraordinarias, como la quiebra de un importante operador turístico o el incendio de un hotel en República Dominicana, donde trabajaron para reubicar a los pasajeros y garantizar que sus vacaciones pudieran realizarse sin inconvenientes.

«Acá hay una empresa con nombre y apellido. Siempre respondemos por nuestros pasajeros», señalaron.

Una empresa familiar con respaldo y confianza

La agencia funciona en su oficina propia ubicada en Italia 365, en Pergamino, donde atienden personalmente tanto Santiago Ceccoli padre como Santiago Ceccoli hijo junto a su equipo.

El crecimiento sostenido, aseguran, se explica principalmente por las recomendaciones de quienes ya viajaron con ellos.

«El boca a boca es nuestra mayor satisfacción. Que la gente vuelva a elegirnos y nos recomiende demuestra que estamos haciendo bien las cosas», concluyeron.

Contacto

Santiago Ceccoli Viajes

📍 Italia 365 – Pergamino

🕘 Lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13

📞 2477-464-777

Porque viajar no es solamente llegar a un destino: es vivir una experiencia con el respaldo de quienes acompañan cada paso del camino.

Escuchá la Entrevista Completa: