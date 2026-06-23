La directora de la Oficina Municipal de Discapacidad de Pergamino, María Belén Busalacchi, informó que las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya pueden asociarlo a la tarjeta SUBE para acceder de manera más simple al transporte público de jurisdicción nacional.

La funcionaria explicó que esta medida, vigente desde junio, permite viajar en colectivos nacionales y trenes sin necesidad de exhibir el certificado cada vez que se utiliza el servicio. El objetivo es agilizar el acceso al beneficio y proteger la privacidad de los usuarios.

“Es un trámite opcional. Quienes deseen vincular su CUD a la SUBE pueden hacerlo, mientras que quienes prefieran continuar utilizando el certificado físico o digital también podrán seguir viajando de la misma manera”, aclaró Busalacchi durante una entrevista en el programa La Mañana de la Radio, que se emite por LT35 Radio Mon.

Con el fin de facilitar la gestión, la Oficina Municipal de Discapacidad coordinó una jornada especial junto al personal de SUBE. La atención se realizará este miércoles 24 de junio, de 7 a 13 horas, en la sede ubicada en Tucumán 265, a metros del viaducto.

Además, habrá tarjetas SUBE disponibles para aquellas personas que aún no cuenten con una registrada y necesiten realizar el trámite.

Diferencias con el Pase Libre Multimodal

Busalacchi también remarcó que la vinculación del CUD a la SUBE no reemplaza al Pase Libre Multimodal de la Provincia de Buenos Aires.

“La SUBE vinculada al CUD tiene alcance en los servicios de jurisdicción nacional, mientras que el Pase Libre Multimodal continúa vigente para los viajes provinciales de media distancia”, explicó.

Por este motivo, las personas que utilicen ambos tipos de transporte deberán contar con las dos credenciales para acceder a los beneficios correspondientes.

Consultas

Quienes necesiten más información o deseen realizar consultas pueden comunicarse con la Oficina Municipal de Discapacidad a través de WhatsApp al 2477-60-5609.

Desde el área destacaron que continuarán impulsando acciones vinculadas a la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad en la ciudad.