En una entrevista realizada en el programa La Mañana de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, la directora del Área de Gestión Ambiental, Valeria Pereyra, destacó el trabajo que se viene desarrollando a través del programa Actuá en Verde, una iniciativa que busca promover la educación ambiental y la participación ciudadana en el cuidado del ambiente.

Pereyra explicó que una de las principales líneas de acción es el trabajo conjunto con establecimientos educativos de todos los niveles, desde jardines y escuelas primarias hasta instituciones secundarias, terciarias y centros de día. En ese sentido, remarcó que las propuestas se adaptan a las necesidades de cada comunidad educativa y a los proyectos que los docentes desarrollan en las aulas.

“La educación ambiental es una política fundamental dentro de Actuá en Verde. Encontramos una gran predisposición por parte de los docentes y una participación muy activa de los estudiantes, que muchas veces ya llegan con conocimientos previos y un fuerte compromiso con estas temáticas”, señaló.

La funcionaria destacó además que la concientización ambiental trasciende las aulas y se extiende a toda la comunidad. “Cada acción cotidiana educa. Desde cómo disponemos nuestros residuos hasta las decisiones que tomamos en nuestros hogares o lugares de trabajo. Todo comunica y ayuda a construir la ciudadanía que queremos para nuestra ciudad”, afirmó.

Separación de residuos y compromiso ciudadano

Durante la entrevista también se abordó la importancia de la separación de residuos. Pereyra indicó que Pergamino genera diariamente entre 120 y 130 toneladas de residuos y que actualmente se recupera alrededor del 15% de los materiales reciclables.

La tarea se realiza mediante el trabajo articulado con distintas instituciones de la ciudad, entre ellas el Taller Protegido, encargado del procesamiento de botellas PET, y una cooperativa de trabajo que gestiona otros materiales reciclables como papel, cartón y plásticos.

“Es fundamental que los vecinos continúen separando los residuos. Detrás de cada material recuperado hay instituciones y personas que trabajan para darle un nuevo destino y evitar que termine en disposición final”, expresó.

Forestación y cambio climático

Otro de los temas destacados fue la reciente jornada de forestación participativa realizada en el marco de la Semana del Medio Ambiente. La iniciativa contó con la participación de distintas áreas municipales y del Consejo Asesor de Arbolado.

Según explicó Pereyra, la forestación cumple un papel clave en la mitigación del cambio climático, ya que contribuye a compensar emisiones y mejora la calidad de los espacios verdes urbanos.

Compostaje y manejo de hojas secas

Ante la llegada del invierno y la caída de hojas de los árboles, la directora de Gestión Ambiental recomendó evitar la quema de restos vegetales y aprovecharlos para mejorar los suelos.

“Las hojas aportan nutrientes y estructura al suelo. Lo ideal es incorporarlas a una compostera o dejarlas en sectores del jardín donde puedan descomponerse naturalmente”, explicó.

Asimismo, invitó a los vecinos a sumarse al compostaje domiciliario, una práctica sencilla que permite transformar residuos orgánicos en abono natural y reducir significativamente la cantidad de residuos que se generan en los hogares.

Desde el Área de Gestión Ambiental destacaron que continuarán impulsando acciones educativas y comunitarias para promover hábitos más sustentables y fortalecer el compromiso ambiental de todos los pergaminenses.