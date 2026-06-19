El deporte de la región tendrá una intensa agenda durante este fin de semana, con la presentación de Douglas Haig como principal atractivo y la cobertura especial de LT35 Radio Mon AM 1540. En contrapartida, la actividad del automovilismo zonal fue suspendida y no podrá desarrollarse en Arrecifes.

Douglas recibe a Sportivo Belgrano con transmisión de AM 1540

Por la 14ª fecha del Torneo Federal A, Douglas Haig será local este sábado desde las 15:00 horas en el estadio Miguel Morales, donde enfrentará a Sportivo Belgrano de San Francisco.

El encuentro contará con el arbitraje de Marcos Liuzzi, de la Liga de Ayacucho, y podrá seguirse en vivo a través de LT35 Radio Mon AM 1540, con una transmisión especial que comenzará a las 14:00 horas, llevando todas las alternativas del partido a los oyentes de Pergamino y la región.

La fecha también incluirá los siguientes encuentros:

Gimnasia de Chivilcoy vs. Escobar

Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Sportivo Las Parejas

Defensores de Villa Ramallo vs. Independiente de Chivilcoy

9 de Julio vs. El Linqueño



Semifinales del Torneo Seis Ligas

Este fin de semana comenzarán a disputarse los partidos de ida de las semifinales del Torneo Seis Ligas.

Huracán de Rojas vs. Argentino de Rojas, sábado 15:30 horas.

Racing de Pergamino vs. Defensores de Salto, domingo 15:00 horas.

Tercera fecha de la Primera B local

El fútbol local también tendrá actividad con la disputa de la tercera fecha del campeonato de Primera B.

Sábado:

15:00 hs: Hernández vs. Rancagua

15:00 hs: San José vs. Círculo

16:00 hs: Guerrico vs. Ocampo

21:00 hs: Viajantes vs. Sirio

Básquet: comienza la fecha 16

La 16ª jornada del torneo de Primera División de básquet comenzará esta noche con el encuentro entre Pampa de Salto y Sports, desde las 21:00 horas.

El cronograma continuará con:

Domingo 20:30 hs: Sportivo Rojas vs. Juventud

Lunes 21:00 hs: Gimnasia vs. Sirio

Lunes 21:15 hs: Alianza vs. Ricardo Gutiérrez

Miércoles 21:00 hs: Comunicaciones vs. Argentino

Julia Riera se despidió en Francia

La tenista pergaminense Julia Riera quedó eliminada en los cuartos de final del ITF W75 de Blois, Francia. La representante local cayó ante la turca Ipek Oz por 2-6, 6-1 y 6-1, cerrando una destacada semana de competencia en el circuito internacional.

Suspendido el automovilismo zonal

La nota saliente de las últimas horas fue la suspensión de la cuarta fecha del campeonato de automovilismo zonal de FEDENOR, que debía disputarse este fin de semana en el circuito El Costanero de Arrecifes.

La programación incluía la tradicional carrera de pilotos invitados y la participación de todas las categorías fiscalizadas por la entidad. Como consecuencia de la suspensión, tampoco podrá realizarse la transmisión prevista por el equipo Autodeportes.