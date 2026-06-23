El concejal Alejandro Masagué visitó los estudios de LT35 Radio Mon AM 1540 y analizó diversos temas de la actualidad local, desde las obras en la Plaza 25 de Mayo hasta la situación del Hospital San José, las necesidades de los pueblos del partido y las demandas que recibe de los vecinos en su tarea diaria dentro del Concejo Deliberante.

Durante la entrevista en el programa La Mañana de la Radio, el edil sostuvo que su bloque no comparte la idea de avanzar con un proyecto que contemple el paso del tránsito vehicular por el interior de la Plaza 25 de Mayo. Según explicó, la postura se consolidó luego de mantener reuniones con vecinos y profesionales vinculados al urbanismo y la arquitectura.

«Escuchamos argumentos más que suficientes para decir que con eso no estamos de acuerdo», afirmó, al tiempo que señaló que las prioridades de inversión pública deberían estar enfocadas en obras vinculadas a servicios básicos, pavimento, gas y mejoras para los barrios.

Respecto de la reciente visita del gobernador Axel Kicillof a Pergamino, Masagué consideró que se perdió una oportunidad para avanzar en soluciones concretas relacionadas con la situación que atraviesa el Hospital San José.

«Las críticas pueden ser necesarias, pero la gente también pide soluciones. Hubiese sido importante que el intendente pudiera dialogar con el gobernador sobre las necesidades del hospital y buscar respuestas conjuntas», expresó.

Los reclamos de los vecinos

El concejal aseguró que las principales preocupaciones que encuentra en sus recorridas tienen que ver con el empleo, la vivienda y la seguridad.

«El trabajo encabeza todos los reclamos. Hay personas que no tienen empleo, otras que tienen trabajos que no alcanzan para llegar a fin de mes y necesitan más de una ocupación para sostener a sus familias», indicó.

También destacó la creciente demanda vinculada al acceso a terrenos y planes habitacionales, así como los planteos relacionados con la inseguridad en distintos sectores de la ciudad.

La mirada sobre los pueblos

Masagué señaló que una parte importante de su actividad política se desarrolla en las localidades del partido de Pergamino, donde observa necesidades que, a su criterio, no reciben la misma atención que las obras realizadas dentro de la ciudad.

«En los pueblos no se nota la misma preocupación por mejorar servicios, pavimento, cloacas o frecuencias de transporte. Muchas veces se percibe una cierta ausencia», sostuvo.

En ese marco, recordó que presentó un proyecto para desarrollar corredores seguros en la localidad de Acevedo, con mejoras en iluminación, veredas y accesos para los vecinos que utilizan el transporte público.

Kioscos saludables en las escuelas

Entre las iniciativas que impulsa desde el Concejo Deliberante, Masagué adelantó que trabaja en un proyecto orientado a fomentar hábitos saludables en los establecimientos educativos.

La propuesta contempla promover la venta de alimentos y bebidas saludables en los kioscos escolares, incentivando además el consumo de agua y productos con mejor valor nutricional.

¿Candidato a intendente?

Consultado sobre las elecciones de 2027 y la posibilidad de competir por la Intendencia de Pergamino, Masagué evitó definiciones concretas, aunque tampoco cerró la puerta a esa posibilidad.

«Hoy mi preocupación está puesta en la tarea para la que fui elegido. Falta mucho para 2027, pero si en su momento los compañeros consideran que puedo ser candidato, lo analizaremos», respondió.

Finalmente, el concejal invitó a los vecinos a acercarse al Concejo Deliberante y aseguró que los representantes legislativos deben mantener una escucha permanente de las inquietudes de la comunidad.

«El Concejo es la casa de todos los pergaminenses y nosotros estamos para escuchar y tratar de encontrar respuestas a sus problemas», concluyó.

Entrevista Completa: