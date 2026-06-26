El director de Defensa Civil de Pergamino, José María Mollo, brindó una entrevista en LT35 Radio Mon en la que alertó sobre los riesgos del monóxido de carbono durante la ola polar, destacó el crecimiento del programa de capacitación en RCP y uso de desfibriladores, y explicó cómo actuar ante emergencias como los recientes sismos registrados en Venezuela.

En el marco de las bajas temperaturas que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el director de Defensa Civil de Pergamino, José María Mollo, pidió a la comunidad extremar las medidas de prevención para evitar accidentes por intoxicación con monóxido de carbono, uno de los principales riesgos durante el invierno.

En diálogo con LT35 Radio Mon, Mollo explicó que los días de intenso frío estuvieron acompañados por alertas meteorológicas debido al ingreso de una masa de aire polar que provocó temperaturas extremas y fuertes heladas en la región.

«El objetivo es que la comunidad conozca lo que indica el pronóstico y, sobre todo, tome las precauciones necesarias. En esta época se utilizan distintos sistemas de calefacción y el monóxido de carbono es un enemigo invisible que puede tener consecuencias fatales», advirtió.

El funcionario recordó la importancia de mantener una correcta ventilación de los ambientes, revisar los artefactos de calefacción y prestar atención a las alertas emitidas por los organismos oficiales, que no sólo contemplan tormentas o lluvias, sino también fenómenos como temperaturas extremas y fuertes vientos.

Una ciudad cada vez más cardioprotegida

Durante la entrevista, Mollo también destacó el trabajo que viene desarrollando Defensa Civil para convertir a Pergamino en una ciudad cada vez más preparada para responder ante emergencias médicas.

Según explicó, uno de los principales objetivos de su gestión fue impulsar la implementación de espacios cardioprotegidos, en cumplimiento de la Ley Nacional 27.159 sobre muerte súbita.

En ese sentido, señaló que ya se instalaron más de 12 desfibriladores externos automáticos (DEA) en puntos estratégicos de la ciudad y que continúan realizándose capacitaciones en instituciones públicas y privadas.

Los cursos alcanzan a jardines de infantes, escuelas, clubes deportivos, geriátricos, profesores de running, árbitros, docentes, personal municipal, integrantes de Patrulla Urbana y diversas organizaciones de Pergamino.

«La capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una herramienta fundamental. Muchas muertes súbitas podrían evitarse si más personas supieran cómo actuar durante los primeros minutos de una emergencia», sostuvo.

Además, explicó que los DEA fueron ubicados estratégicamente en sectores alejados de los principales centros de atención médica para reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia cardíaca.

Qué hacer ante un sismo

Consultado sobre los recientes terremotos registrados en Venezuela y el trabajo de Defensa Civil en ese tipo de situaciones, Mollo explicó que Argentina cuenta con brigadas altamente capacitadas para colaborar en rescates internacionales, integradas por bomberos, rescatistas especializados y equipos caninos K9.

Asimismo, brindó recomendaciones básicas para actuar frente a un movimiento sísmico:

Mantener la calma.

Resguardarse bajo estructuras firmes o junto a elementos resistentes.

No utilizar ascensores.

Evacuar utilizando las escaleras cuando sea posible.

Alejarse de edificios una vez en el exterior.

Contar con una mochila de emergencia y un silbato para facilitar la localización en caso de quedar atrapado.

El titular de Defensa Civil remarcó que la prevención y la capacitación son fundamentales para reducir riesgos ante cualquier tipo de emergencia.

Trabajo permanente con la comunidad

Finalmente, Mollo agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación y destacó el compromiso del equipo de Defensa Civil, integrado por personal y voluntarios que diariamente realizan monitoreos, relevamientos y tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad.

«Queremos que la comunidad esté informada y preparada. La prevención siempre será la mejor herramienta para proteger vidas», concluyó.