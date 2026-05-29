Douglas Haig volverá a presentarse como local este domingo en Pergamino. El conjunto rojinegro enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay desde las 15.30, en el marco de la segunda fecha de las revanchas, con arbitraje de Fernando Rekers, de la Liga de Córdoba.

La gran cobertura deportiva llegará a través de Radio MON AM 1540, que comenzará la transmisión especial desde las 14.30 con toda la previa, relatos, comentarios y el seguimiento completo del encuentro desde el estadio.

La fecha también tendrá estos partidos:

El Linqueño vs. Defensores de Villa Ramallo

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia de Chivilcoy

Independiente vs. 9 de Julio

Sportivo Las Parejas vs. Escobar

Luego del compromiso en Pergamino, Douglas afrontará dos encuentros consecutivos como visitante frente a Defensores de Villa Ramallo y El Linqueño.

Se juegan las revanchas del Seis Ligas

Los equipos pergaminenses disputarán este fin de semana los partidos revancha de los octavos de final del Torneo Seis Ligas.

La actividad comenzará mañana sábado a las 16.00 con el cruce entre CUSA de Salto y Juventud.

En tanto, el domingo desde las 15.00 se enfrentarán:

Racing vs. Gimnasia

Argentino vs. El Huracán de Rojas

Básquet local: arranca la fecha 13

Esta noche comenzará la fecha 13 del torneo de Primera División de básquet local.

Desde las 21.15 jugarán:

Sirio vs. Alianza

Juventud vs. Sports

La fecha continuará el lunes a las 21.15 con los encuentros:

Sportivo Rojas vs. Argentino

Gimnasia vs. Ricardo Gutiérrez

Pampa vs. Comunicaciones

Motociclismo: Debeljuh Taruselli sigue firme en el Desafío Ruta 40

Joaquín Debeljuh Taruselli completó la Etapa 4 del Desafío Ruta 40 2026 y continúa en competencia representando al equipo oficial RVM con su RVM Rally 450R.

El piloto de Acevedo-Pergamino logró superar una jornada muy exigente, tanto por los kilómetros cronometrados como por los extensos enlaces, finalizando en el puesto 19 de su categoría.

La organización confirmó que la última etapa mantendrá la dureza de las anteriores, con un recorrido de 225 kilómetros de enlace y 340 kilómetros de especial para cerrar una nueva edición del Desafío Ruta 40.