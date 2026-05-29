Este domingo 31 de mayo se llevará adelante una nueva edición del tradicional cicloturismo solidario en homenaje a María Crescencia Pérez, una actividad que reúne deporte, solidaridad y encuentro comunitario en Pergamino.

La propuesta, organizada junto al Municipio de Pergamino, contará con la participación de alrededor de 130 ciclistas, motivo por el cual la inscripción ya se encuentra cerrada debido a la importante convocatoria alcanzada.

En diálogo con el móvil de la mañana de LT35 Radio Mon Pergamino, Mariano Pereda y Carolina Pérez del Bene destacaron que la actividad había sido postergada por cuestiones climáticas, pero finalmente podrá realizarse este fin de semana con buenas condiciones meteorológicas.

La salida será el domingo a las 9 de la mañana desde Marcelino Ugarte 80. El recorrido incluirá una parada en la capilla de María Crescencia, luego en la gruta ubicada en El Socorro y finalizará en esa localidad, donde compartirán un almuerzo junto a vecinos e instituciones locales.

Además del aspecto deportivo y recreativo, el evento tiene un fuerte espíritu solidario: parte de lo recaudado será destinado a Cáritas de la Parroquia La Merced y otra parte al Centro de Jubilados de El Socorro, institución que colabora activamente con la organización.

Desde la agrupación remarcaron que el cicloturismo está pensado para fomentar la vida sana, el compañerismo y la inclusión, alejándose del espíritu competitivo y promoviendo la participación de personas de distintas edades y niveles de experiencia.

También destacaron el crecimiento que viene teniendo el ciclismo recreativo y deportivo en Pergamino y la región, con cada vez más participantes sumándose a distintas actividades tanto locales como nacionales.

La jornada contará con vehículos de apoyo, asistencia logística y acompañamiento de la patrulla municipal para garantizar la seguridad de todos los participantes.