En el móvil del programa “La Mañana de la Radio”, que se emite por LT35 Radio Mon Pergamino, Daniela Godachevich brindó detalles sobre lo que será AgroActiva 2026, la muestra agroindustrial que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe.

La integrante de la organización destacó que esta edición será la más grande en la historia de la exposición, con más de 1.200 expositores y un importante crecimiento en superficie y propuestas.

Durante la entrevista, Godachevich explicó que AgroActiva no solo tendrá presencia de maquinaria agrícola y tecnología, sino también nuevos espacios dedicados a la capacitación, la innovación y la participación de jóvenes y mujeres vinculados al sector agropecuario.

Entre las novedades sobresale “Agroactivarena”, un espacio pensado para charlas y capacitaciones, además de la realización del primer Hackatón del Agro junto a los municipios de Pergamino y Venado Tuerto.

También confirmó alianzas con el Festival de Jesús María y Todo Láctea, sumando propuestas culturales y productivas a la tradicional muestra del campo argentino.

La entrevistada además contó que en la previa del evento se realizó un encuentro especial con medios y sponsors en el predio de Armstrong, donde comenzaron a presentarse algunas de las novedades que tendrá la exposición.

Finalmente, invitó a toda la región a participar de AgroActiva 2026 y recordó que las entradas gratuitas pueden descargarse desde la web oficial de la muestra.