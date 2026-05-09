En diálogo con LT35 Radio Mon Pergamino, el ingeniero Victorio Cocconi brindó detalles sobre una de las novedades que tendrá Agroactiva 2026: un hackathon orientado a la innovación y la tecnología aplicada al sector agropecuario.

La actividad se desarrollará el viernes 5 de junio, en el marco de la tradicional muestra que se realizará del miércoles 3 al sábado 6 de junio. Cocconi explicó que el “hackathon” —o “jacatón”, como también lo mencionó durante la entrevista— es una metodología nacida en el ámbito tecnológico y académico que hoy se aplica para generar espacios de debate y creación de ideas en distintos sectores.

“Queremos que las nuevas generaciones sean protagonistas y no solamente visitantes de la muestra”, señaló. La propuesta reunirá a unos 60 jóvenes de distintas carreras y perfiles, quienes trabajarán en equipos interdisciplinarios para resolver desafíos reales vinculados al agro.

Según detalló, los participantes recibirán problemáticas concretas planteadas por empresas expositoras de Agroactiva y deberán desarrollar ideas innovadoras a lo largo de toda la jornada. Al finalizar, cada grupo expondrá su proyecto ante un jurado que evaluará las propuestas y premiará la más disruptiva.

Cocconi destacó además que el objetivo es conectar el mundo académico con las necesidades reales del sector productivo. “Los chicos están en una etapa donde buscan cómo vincular lo académico con lo práctico y nosotros queremos facilitarles ese espacio”, expresó.

La iniciativa contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino, la Municipalidad de Venado Tuerto, la UNNOBA y la consultora NETIC, encargada de aportar la metodología de trabajo.

El viernes 5 también será una jornada especial dentro de Agroactiva por el foco puesto en innovación y tecnología. En ese contexto, se desarrollarán conferencias en el espacio Agroactiva Arena, entre ellas una charla del especialista Santiago Siri, a la que podrán asistir los participantes del hackathon.

Durante la entrevista, Cocconi remarcó además el valor del capital humano argentino y aseguró que el país cuenta con profesionales altamente capacitados para enfrentar los desafíos del futuro. “La combinación entre formación académica y experiencia hace que el argentino se destaque en cualquier parte del mundo”, afirmó.

Finalmente, el ingeniero expresó su entusiasmo por formar parte por primera vez de la organización de Agroactiva y destacó el desafío de seguir incorporando innovación y tecnología tanto en la muestra como en la gestión del evento.

Entrevista Completa: