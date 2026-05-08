Este sábado se realizará en Pergamino la primera edición de “Diseñarte”, una propuesta que reunirá a emprendedoras, diseñadoras y productores locales en la Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa fue presentada en el móvil de la mañana de LT35 Radio Mon, donde dialogaron las organizadoras Pili Villanueva y Pelu Escobar, quienes contaron cómo nació esta idea que busca impulsar el talento local y generar un espacio para visibilizar el trabajo de decenas de emprendedores de la ciudad.

La feria se desarrollará este sábado de 15 a 20 horas y contará con más de 36 expositores, superando ampliamente la convocatoria inicial. Según explicaron, la propuesta surgió “entre amigas” con el objetivo de fusionar diseño y arte, además de acompañar a quienes atraviesan un contexto complicado en materia de ventas.

“Queríamos armar algo lindo y concentrar a emprendedores que tengan un concepto de diseño”, explicó Pili Villanueva durante la entrevista. En ese sentido, destacó la diversidad de propuestas que tendrá la feria: indumentaria, decoración, flores, aromas, gastronomía, agendas, ropa para niños y mucho más.

Por su parte, Pelu Escobar señaló que la convocatoria superó las expectativas y que incluso quedaron emprendedores sin lugar por cuestiones de espacio. “Seguramente la próxima edición será mucho más grande”, adelantó.

Las organizadoras también remarcaron la importancia de apoyar la producción local y la industria nacional, especialmente en el rubro textil. “Es importante valorar lo que se compra porque es algo nuestro, hecho acá”, expresaron.

Además, durante los días previos realizaron sorteos a través de redes sociales para promocionar el evento y generar expectativa entre el público.

La feria “Diseñarte P²” —nombre que hace referencia a “Pelu y Pili”— se realizará este sábado en la Casa de la Cultura de Pergamino y promete convertirse en un espacio para disfrutar, recorrer y apoyar a los emprendedores locales.

Entrevista completa: