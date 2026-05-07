Durante una entrevista en el programa Nuestro Tiempo, que se emite por las tardes en LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Cristian Settembrini brindó detalles sobre un nuevo operativo de documentación rápida que se llevará adelante los días jueves 14 y viernes 15 de mayo, de 10 a 15 horas, en la esquina de Italia y Liniers, donde funciona el acceso a la Región Sanitaria IV.

La propuesta apunta a facilitar distintos trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad y otros servicios administrativos, de manera gratuita y con atención directa del Registro Provincial de las Personas.

Entre los trámites que podrán realizarse se encuentran renovación y actualización de DNI, solicitud de partidas, certificados de domicilio y extravío, empadronamiento de extranjeros e inicio de trámites de cambio de género.

Además, el operativo contará con una importante articulación entre distintos sectores. Según explicó Settembrini, participarán la Región Sanitaria IV, Vital y Liniers, y también habrá presencia del Plan FinEs, realizando inscripciones y asesoramiento para quienes deseen finalizar sus estudios.

En paralelo, se instalará una posta sanitaria con diferentes prestaciones gratuitas para la comunidad, entre ellas controles ginecológicos, vacunación, consultas nutricionales y odontológicas, además de testeos y atención preventiva.

“Pasaron más o menos 300 personas en los operativos anteriores y eso habla claramente de la necesidad que existe de regularizar la documentación”, señaló Settembrini, quien además aclaró que se atenderán hasta 150 personas por día y por orden de llegada.

El referente destacó también el acompañamiento de la Región Sanitaria IV y del director José Agudo para concretar esta articulación conjunta: “Nos pusimos de acuerdo entre diferentes sectores para brindar lo mejor a nuestros vecinos y vecinas”, expresó.

Finalmente, remarcó que quienes deseen realizar trámites no necesitan gestionar turnos previos ni presentar requisitos especiales antes de concurrir. “La gente se acerca al lugar y allí mismo comienza el trámite con el personal especializado del Registro Provincial”, explicó.

El operativo se desarrollará el jueves 14 y viernes 15 de mayo, de 10 a 15 horas, en Italia y Liniers, Pergamino.

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