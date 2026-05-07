La propuesta de humor negro creada y dirigida por Maury Pitrelli continúa generando gran repercusión en Pergamino. “FALSO VELORIO”, la experiencia teatral que rompe con el formato tradicional y convierte al público en parte activa de una delirante ceremonia fúnebre, agotó todas sus funciones programadas hasta el 17 de mayo y debió sumar nuevas fechas ante la alta demanda.

Durante una entrevista brindada en la mañana de LT35 Radio Mon Pergamino, Pitrelli destacó el gran acompañamiento del público y presentó al elenco completo que forma parte de esta original puesta: Nacho Nime, Brenda Re, Ivana Nime, Fabián Vecino, Sofía Baronio y Gatu Detorro.

“Yo no estoy en escena, estoy más en la producción y en la dirección”, explicó Pitrelli, quien además resaltó el trabajo de asistencia de Anabella Incerti y el acompañamiento de su hijo dentro de la experiencia que recibe al público en la “sala velatoria”.

Inicialmente, las funciones se realizaron en la Sala Arturo Illia de la Escuela de Bellas Artes, pero el éxito llevó a trasladar las presentaciones al Museo Municipal de Bellas Artes, que cuenta con mayor capacidad. Sin embargo, las entradas volvieron a agotarse en apenas unas horas, por lo que se anunció una nueva función para el próximo 23 de mayo.

La obra propone una experiencia inmersiva donde los asistentes deben concurrir vestidos de negro y participar activamente del “servicio fúnebre”. Entre situaciones absurdas, discursos desubicados y momentos incómodamente divertidos, “FALSO VELORIO” mezcla humor negro, improvisación y participación del público en una puesta diferente a todo lo habitual.

“Estamos agotando entradas con una antelación de 15 días, estamos muy contentos por eso y esperamos que el público nos siga acompañando en las últimas presentaciones”, señaló Pitrelli, quien adelantó además que ya se encuentra trabajando en “Planeta Genio”, el espectáculo previsto para las vacaciones de invierno.

Las entradas para las próximas funciones pueden adquirirse a través del Instagram oficial de la obra, @falsovelorio, donde también se anuncian las nuevas fechas y novedades del espectáculo.

Entrevista Completa: