En el marco del Día Internacional de las Artes Internas, este sábado 25 de abril se llevará a cabo en la ciudad de Pergamino una clase práctica abierta de Tai Chi Chuan y Chi Kung, destinada a todo público y sin necesidad de experiencia previa.

La actividad tendrá lugar desde las 16 horas en la Escuela de Bellas Artes (Alsina 165) y estará a cargo del instructor rosarino Marcelo Arce, junto a la instructora local Silvina Giles.

Durante una entrevista en el programa “La Mañana de la Radio” de LT35 Radio Mon, Arce explicó que el Tai Chi Chuan es un arte marcial interno de origen chino, que combina movimientos lentos, coordinados y conscientes con aplicaciones marciales. A diferencia de disciplinas externas como el Kung Fu, estas prácticas ponen el foco en el trabajo interno del cuerpo, la relajación y la circulación de la energía vital, conocida como “Chi”.

En ese sentido, el instructor destacó que la propuesta no solo tiene un aspecto físico, sino también terapéutico: “Se busca fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la flexibilidad y lograr un equilibrio entre cuerpo y mente”, señaló. Además, remarcó que el Chi Kung —otra de las disciplinas que se abordarán— incluirá ejercicios específicos para esta época del año, orientados a fortalecer pulmones e intestino grueso, en sintonía con el otoño.

La jornada también incluirá nociones básicas de aplicaciones marciales del Tai Chi, aunque Arce aclaró que estas prácticas pueden entenderse como una forma de “defensa personal” en un sentido más amplio: “Es una herramienta para cuidarse a uno mismo, tanto física como emocionalmente”, expresó.

Por otro lado, el especialista subrayó la importancia de generar hábitos saludables y una mayor conexión con el entorno: “Estas disciplinas ayudan a estar más atentos a los ritmos de la naturaleza y a nuestras relaciones cotidianas, generando cambios positivos que se reflejan en la comunidad”, afirmó.

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades, tanto principiantes como practicantes con experiencia, y se presenta como una oportunidad para conocer y experimentar estas prácticas milenarias que combinan movimiento, respiración y conciencia corporal.

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