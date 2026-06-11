El concejal Bernardo Fiore Pitrelli presentó junto a la concejal Silvia Viera un proyecto para crear un Observatorio de Empleo y Formación Laboral en el partido de Pergamino. La iniciativa ingresó en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante y ya fue girada a la Comisión de Actividades Económicas para su tratamiento.

En diálogo con el móvil de LT35 Radio Mon durante el programa La Mañana de la Radio, Fiore Pitrelli explicó que la propuesta busca generar información estadística confiable sobre la realidad laboral local, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas vinculadas al empleo.

“El objetivo es contar con datos concretos sobre la situación laboral de Pergamino. Necesitamos saber cuántas pymes cierran, cuántas reducen personal, qué perfiles demanda el mercado laboral y cuáles son las necesidades de formación que existen en nuestra ciudad”, sostuvo el edil.

Según explicó, el observatorio no implicaría la creación de nuevas estructuras burocráticas ni mayores gastos para el municipio. Por el contrario, apuntaría a centralizar y sistematizar información que permita conocer con mayor precisión la dinámica económica y laboral del distrito.

Una herramienta para jóvenes y trabajadores

Fiore Pitrelli señaló que la idea surgió inicialmente pensando en los jóvenes y en las dificultades que enfrentan para acceder a su primer empleo. Sin embargo, durante el trabajo conjunto dentro del interbloque Fuerza Patria–Frente Renovador, la propuesta se amplió para abarcar también a trabajadores adultos que atraviesan situaciones de desempleo.

“El primer empleo representa la independencia económica de una persona, pero también observamos que muchas familias están atravesando momentos complejos debido al cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Por eso creemos que esta herramienta debe servir para toda la comunidad”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia de contar con información que permita orientar la formación y capacitación de los vecinos de acuerdo con las necesidades reales del mercado laboral pergaminense.

Ahora, el debate en comisión

El proyecto será analizado en la Comisión de Actividades Económicas del Concejo Deliberante, donde sus impulsores esperan que pueda enriquecerse con aportes de los distintos bloques políticos.

“Lo que buscamos son datos duros y herramientas de transparencia que nos permitan conocer cuáles son las verdaderas necesidades del empleo y la formación laboral en Pergamino. No se trata de una crítica a nadie, sino de contar con información para legislar mejor”, concluyó Fiore Pitrelli.

La iniciativa abre el debate sobre la necesidad de disponer de estadísticas actualizadas que permitan vincular educación, capacitación y empleo, en una ciudad con una economía diversificada que combina actividad agroindustrial, tecnológica, comercial y de servicios.

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