El concejal Ignacio Maiztegui, del bloque Juntos por el Cambio-Hechos, realizó un balance del trabajo legislativo que se viene desarrollando en Pergamino y repasó los principales proyectos y desafíos que enfrenta la ciudad durante este 2026.

En diálogo con el programa La Mañana de LT35 Radio Mon, el edil destacó que Pergamino atraviesa un período de intenso crecimiento y movimiento, lo que demanda un permanente acompañamiento desde el Concejo Deliberante.

“Es una ciudad que crece mucho y eso requiere estar atentos a distintas cuestiones, especialmente a obras de infraestructura que, aunque no dependan directamente del Municipio, impactan de manera directa en la vida de los vecinos”, expresó.

Entre los temas mencionados, Maiztegui señaló el seguimiento de obras como la represa, la estación transformadora, el Colector Norte y la Ruta Provincial 32, cuya ejecución se encuentra paralizada desde noviembre del año pasado.

“Como representantes de los vecinos tenemos la obligación de poner estos temas en agenda y solicitar información sobre los plazos, el estado de avance y las razones de las demoras”, explicó.

Cambios en la circulación para mejorar la seguridad vial

Otro de los puntos abordados fue el plan de reorganización del tránsito urbano mediante la implementación de sentidos únicos de circulación en distintas calles de la ciudad.

Según detalló el concejal, se trata de una iniciativa que comenzó en 2024 y que busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

“Muchas calles de Pergamino todavía mantenían doble sentido de circulación, lo que genera dificultades para estacionar y aumenta los riesgos de accidentes. Estamos avanzando en una de las últimas etapas de este proceso”, indicó.

La peatonal y el reconocimiento a Alfonso Domenech

Maiztegui también se refirió al proyecto vinculado con la remodelación de la peatonal. En ese sentido, explicó que el Concejo Deliberante deberá intervenir para autorizar la circulación vehicular en las últimas dos cuadras y definir el sentido de circulación correspondiente.

Por otra parte, destacó el reconocimiento que recibirá el piloto pergaminense Alfonso Domenech durante una sesión especial del Concejo.

“Pergamino tiene una gran tradición automovilística y Alfonso ha sido una de las figuras más destacadas de los últimos años. Además de sus logros deportivos, valoramos especialmente su calidad humana y el reconocimiento que tiene dentro del ambiente”, afirmó.

Obras y desarrollo para el segundo semestre

De cara a lo que resta del año, Maiztegui señaló que continúan ejecutándose importantes obras de infraestructura en distintos sectores de la ciudad, entre ellas la ampliación de las redes de cloacas y agua en el barrio 12 de Octubre.

En el plano legislativo, adelantó que seguirán impulsando medidas destinadas a acompañar a jóvenes emprendedores, promover alivios fiscales y fortalecer el régimen de promoción industrial.

“Nuestro objetivo es que Pergamino siga siendo un lugar atractivo para que las empresas se radiquen, inviertan y generen empleo. Queremos un Estado más ágil, que facilite los procesos y acompañe el crecimiento del sector privado”, concluyó.